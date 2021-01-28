分析師：類股輪轉 蘋果上看170元

在蘋果 發表其購物假日季財報前，FactSet的分析師普遍預計該公司第1財季每股獲利和銷售額將續見成長。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，股市輪轉重回大型科技股應該會給蘋果帶來一定的動能。

他指出，「回顧2020年，大型科技股在上半年成為股市主導力量，而在下半年卻止步不前，股市動能轉至其他很多小型股。」「但現在我們將再次看到股市再度輪轉，市場平衡機制正在不斷擴大。」

沃德說，蘋果股價 似乎正在出現「數月盤整」後的突破走勢，近期低點125元應該會是支撐點，接近其50日移動均線。而之前的高點138元似乎會是阻力點。如果能夠突破這個價位，可望上看170元。相較目前的股價還有近20%的上漲空間。

蘋果股價27日下跌0.77%至142.06元。史坦普500指數科技類股大跌，但過去3個月表現優於大盤。

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)則警告，現在可能不是投資 蘋果公司的時候，因為估值偏高。

塔特羅說：「投資人必須非常謹慎地追逐個股或觀察財報。」「過去雖蘋果股價走勢不錯，但無論財報結果為何，都可能出現聞訊賣出的股市反應。」

蘋果的本益比為35倍。XLK科技ETF的本益比為28倍。

塔特羅指出，「作為投資人，也許財報發表後才是進場良機。在『聞訊賣出』財報出爐之際，假設蘋果上季財報表現不錯，我也相信它一定如此，而投資人可逢跌承接。」