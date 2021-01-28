銷售年增21%…蘋果Q1營收逾千億 史上新高

蘋果 2021財年第1季財報創下史上最大單季營收 1114億元，為首度單季突破象徵性的1000億元大關，銷售額年增21%。

蘋果在12月結束的當季業績不止受到5G iPhone銷量的推動，各個產品的銷售額均以2位數百分比成長。蘋果的每股獲利1.68元也輕鬆超過華爾街預期。

iPhone營收656億元，年增17%；服務收入157.6億元，年增24%；其他產品營收129.7億元，年增29%；Mac營收86.8億元，年增21%；iPad營收84.4億元，年增41%；整體毛利率39.8%。

蘋果CEO庫克(Tim Cook)表示，如果不是因為新冠疫情 和封鎖迫使蘋果暫時關閉全球部分蘋果專賣店，結果可能會更好。

蘋果同時強調，國際銷售額占公司銷售額的64%，高於去年同期的61%。

臉書第4季財報雖優於預期，但警告蘋果iOS 14的變革以及疫情趨勢的逆轉可能損害其廣告業務。

臉書上季每股獲利3.88元，營收280.7億元，均優於Refinitiv預測。每日活躍用戶(DAU)18.4億，每月活躍用戶(MAU)28億，略高於FactSet預測。每用戶平均收入(ARPU)10.14元，高於FactSet預測的9.49元。

臉書表示，新冠疫情讓用戶轉向電商使其2020年受惠，但這種趨勢可能會緩和或逆轉，並且「可能會阻礙廣告營收成長」。

該公司還警告，蘋果在iOS 14中的隱私設定更改可能會影響其定向廣告的能力，可能會在第1季末開始對其業務產生影響。

特斯拉雖然第4季財報不佳，但仍然連續第5季獲利。調整後每股獲利80分，低於預期的1.03元；營收107.4億元，高於預期的104億元。毛利率19.2%，是2019年第4季以來最低水平。

特斯拉去年自由現金流為正27.9億元，是上年同期10.8億元的2倍多。