銷售年增21%…蘋果Q1營收逾千億 史上新高
蘋果2021財年第1季財報創下史上最大單季營收1114億元，為首度單季突破象徵性的1000億元大關，銷售額年增21%。
蘋果在12月結束的當季業績不止受到5G iPhone銷量的推動，各個產品的銷售額均以2位數百分比成長。蘋果的每股獲利1.68元也輕鬆超過華爾街預期。
iPhone營收656億元，年增17%；服務收入157.6億元，年增24%；其他產品營收129.7億元，年增29%；Mac營收86.8億元，年增21%；iPad營收84.4億元，年增41%；整體毛利率39.8%。
蘋果CEO庫克(Tim Cook)表示，如果不是因為新冠疫情和封鎖迫使蘋果暫時關閉全球部分蘋果專賣店，結果可能會更好。
蘋果同時強調，國際銷售額占公司銷售額的64%，高於去年同期的61%。
臉書第4季財報雖優於預期，但警告蘋果iOS 14的變革以及疫情趨勢的逆轉可能損害其廣告業務。
臉書上季每股獲利3.88元，營收280.7億元，均優於Refinitiv預測。每日活躍用戶(DAU)18.4億，每月活躍用戶(MAU)28億，略高於FactSet預測。每用戶平均收入(ARPU)10.14元，高於FactSet預測的9.49元。
臉書表示，新冠疫情讓用戶轉向電商使其2020年受惠，但這種趨勢可能會緩和或逆轉，並且「可能會阻礙廣告營收成長」。
該公司還警告，蘋果在iOS 14中的隱私設定更改可能會影響其定向廣告的能力，可能會在第1季末開始對其業務產生影響。
特斯拉雖然第4季財報不佳，但仍然連續第5季獲利。調整後每股獲利80分，低於預期的1.03元；營收107.4億元，高於預期的104億元。毛利率19.2%，是2019年第4季以來最低水平。
特斯拉去年自由現金流為正27.9億元，是上年同期10.8億元的2倍多。
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