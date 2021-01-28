財報令人失望、擔憂投機交易 道指大跌633點

由於財報令人失望，對投機性交易活動加劇的擔憂，股市大跌。

道瓊工業平均指數 下跌633.87點或2.05%至3萬303.17點，為10月28日以來最糟單日走勢。史坦普500指數下跌98.85點或2.57%至3750.77點，抹去2021年以來所有漲幅，目前下跌0.1%。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌355.47點或2.61%至1萬3270.6點。

波音公司由於737 Max停飛和新冠病毒大流行，2020年淨虧損達到創紀錄的119億元，股價 下跌3.95%。AMD雖營收和獲利都超過華爾街已經很高的預期，但股價仍下跌6.2%。

星巴克上季獲利超過預期，但由於新冠病毒案例增加，其美國同店銷售額下降5%。股價下跌6.51%。

散戶投資 人的投機行為加劇引起市場關注。這些散戶在網路聊天室中大量軋空個股，包括GameStop和AMC Entertainment。有些投資人擔心這股趨勢可能向其他領域蔓延，導致損失增加，因為這些對沖基金被迫賣出其他證券來籌集現金。投資人還擔心投機行為是股市被高估且接近修正的跡象。

GameStop股價再次暴漲134.84%。AMC上漲301.21％。

聯準會(Fed)維持利率在零附近不變，同時維持資產購買計畫不變，每月至少購買1200億元。