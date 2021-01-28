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散戶網路串聯軋空 GameStop兩周漲1500%

記者張大仁／綜合報導
Gamestop股價在2周內被推升1500%。（歐新社）
Gamestop股價在2周內被推升1500%。（歐新社）

華爾街正密切觀察GameStop，因為一群Reddit散戶投資人在2周內合力將該股推高1500%，軋空對沖基金部位。

這群居家避疫者在Reddit超過300萬成員的熱門「投資華爾街」(wallstreetbets)聊天室中交換經驗，透過互相討論、不斷買賣個股和看多期權，對這支實體電子遊戲零售商進行巨大的軋空操作。

Leuthold集團首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「散戶利用科技合體攻擊成為一種新現象。」「結合科技的力量，可以透過Reddit貼文擴大個人影響力，並利用槓桿操作和集中性交易產生重大影響，尤其是被放空而易於操作的目標。」

許多Reddit用戶不斷上傳其證帳戶螢幕截圖，有些人吹噓在幾天內獲利就超過1000%。

散戶投資人的激烈投機行為讓許多華爾街人士感到不安，因為對沖基金不斷增加的損失可能會蔓延到股市其他領域。有些人還認為，這種投機狂潮可能是股市處於創紀錄高點的不祥之兆。

這些業餘投資人已瞄準一些其他被大幅放空的個股，包括AMC Entertainment和Bed Bath & Beyond。

德意志銀行(Deutsche Bank)的數據顯示，GameStop是本周交易量最大的個股，甚至超過特斯拉和蘋果等大型公司。

許多狂熱的Reddit貼文目標是GameStop，並大買看多期權。操作手法是在特定時間內以指定價格買進標的證券，如果標的股上漲100%，看多期權合約價值甚至可能倍增。這也要歸功於像是Robinhood等免佣金的新創App，讓期權交易成為千禧世代投資人的便捷工具。

當散戶投資人尋找便宜的看多期權標的時，作為交易中間商的賣方或做市商會放空大量看多期權。但隨著股價上漲接近期權合約價，做市商必須買進更多股票來對沖空頭部位，因而這有效地加速了GameStop和其他嚴重虧損的公司股價反彈。

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