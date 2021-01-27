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股價雙漲！Beyond結盟百事 研發植物性零食、飲料

記者張大仁╱綜合報導
Beyond Meat與百事可樂宣布合作開發全新替代食品。（美聯社）
Beyond Meat與百事可樂宣布合作開發全新替代食品。（美聯社）

Beyond Meat和百事可樂(PepsiCo)同時宣布，雙方已經組建一家合資企業，利用植物性替代品來開發、生產和銷售小吃和飲料。

消息傳出後，Beyond股價大漲17.7%，而百事可樂則上漲1.16%。今年已成趨勢的對沖基金回補空頭部位，可能就是推動Beyond Meat漲勢主因。根據FactSet數據，Beyond Meat的流通股中超過38%被放空。

該合作夥伴關係讓食品領域新手Beyond有機會利用百事可樂學得新產品的生產和行銷專業知識。而百事可樂則可以與植物性替代品的頂級創造者之一合作，擴大對目前正當紅的植物性產品投資。

根據Jefferies估計，Beyond Meat在美國控制約13％的肉類替代品市場。

Beyond Meat CEO布朗(Ethan Brown)發表聲明表示：「百事可樂正是我們理想的合作夥伴，它在全球深具影響力和重要性。」

雙方合作方式將透過一家名為PLANeT Partnership的有限責任公司進行管理。合作財務條款尚未披露。

該合夥關係也有助百事可樂朝著其永續發展目標努力。去年該公司簽署了聯合國承諾書，將設定科學化減排目標。聯合國於2019年發表的報告發現，糧食系統占溫室氣體排放量的37%。近年來，百事可樂一直努力減少其產品中的糖含量，並在產品組合中推出更健康的零食和飲料。

百事可樂全球商務長克里許南(Ram Krishnan)發表聲明指出，「植物性蛋白質為我們提供令人興奮的成長機會，是建立更永續食品體系的一個新領域，並成為人類和地球的正面力量，同時滿足消費者對更多營養產品的擴展需求。」

去年百事公司的股價基本持平，市值為1960億元。截至25日收盤，Beyond股價過去一年漲幅超過32%，市值為99.5億元。

Beyond Meat與百事可樂宣布合作開發全新替代食品。（美聯社）
Beyond Meat與百事可樂宣布合作開發全新替代食品。（美聯社）

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