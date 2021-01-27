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奇異Q4現金流轉正 今年仍看好

記者張大仁╱綜合報導

奇異電氣(GE)的第4季工業自由現金流優於預期，並對今年前景表達樂觀，股價上漲2.73%。

該公司第4季底擁有43.7億元的工業自由現金流，令人十分意外。之前CEO庫爾普(Larry Culp)曾預計今年最後3個月的現金流至少將達25億元。強勁的第4季將GE全年工業自由現金流推升至正數。

GE還預計，2021年將產生25億至45億元的工業自由現金流。

該公司截至12月31日的第4季營收219.3億元，較上年同期下降16%，略高於分析師預期的218.3億元；而由於繼續承受新冠病毒大流行影響，調整後每股獲利8分，低於預期的9分。

庫爾普在財報聲明中表示：「隨著2020年的發展，縱使宏觀環境仍然艱難，GE仍大大提高獲利能力和現金績效。」「第4季代表了充滿挑戰的一年強勁的自由現金流，反映出更好的營運以及強勁並不斷成長的電力和再生能源訂單。」

GE第4季業績主要受惠於電力和再生能源業務訂單增加，抵消了航空和醫療保健業務的下滑。財務長哈珀(Carolina Dybeck Happe)告訴分析師，除航空業外，所有其他部門的現金流量均得到改善，並且「年底時的數字比年初時來得強勁」。

GE該季電力業務訂單額同比增加26%至56.2億元，這主要是由於天然氣發電設備的強勁銷售。該公司將其天然氣發電業務的固定成本降低12%，因而提前一年實現2020年的正現金流量。

再生能源部門訂單額為62.9億元，年增34%。營收較上年同期下降約6%至44.4億元。

曾是搖錢樹部門的航空部門陷入困境，由於2020年新冠疫情讓航空旅遊陷入癱瘓，訂單較上年同期下降41%。GE在2021年財測中指出，「預期航空營收將繼續持平，這將取決於2021年下半年商業航空市場是否加速復甦以及飛機交機時間。」

營收 天然氣 分析師

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