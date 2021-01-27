等待大科技財報 股指創高後拉回

史坦普500指數 盤中雖觸及紀錄高點，但收盤小跌，華爾街 等待企業財報，包括許多藍籌股公司和主要科技股。

史指下跌5.74點或0.15%至3849.62點，盤中一度創下新高紀錄。道瓊工業平均指數下跌22.96點或0.07%至3萬937.10點，盤中最高曾上漲150多點。那斯達克綜合指數下跌9.93點或0.07%至1萬3626.06點。

奇異電氣(GE)上漲2.73%，其第4季工業自由現金流優於預期，並且對今年財測感到樂觀。嬌生(Johnson & Johnson)上漲2.73%，該公司財報超出預期。3M在發布強勁業績後也跳升3.26%。

科技巨頭微軟在盤後公布其第2財季財報，股價上漲1.22%。蘋果、臉書、開拓重工和特斯拉定於本周稍後發布財報。

熱情的散戶投資 人繼續與空頭對沖基金對作，包括GameStop和AMC Entertainment在內的大量空頭股票出現劇烈波動，這讓部分投資人擔心，隨著投機活動猖獗，股票可能與基本面脫節。

GameStop股價創下新高，大漲92.61%。AMC上漲12.22%。

根據美國商銀統計，在已經公佈財報的史指成分股中，超過70%都超出華爾街對銷售和獲利的預期。

聯準會(Fed)於26日展開為期2天的會議，投資人也在等待Fed發表新的政策聲明。