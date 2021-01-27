多空激盪 未來數月來回拉鋸

景順(Invesco)首席全球市場策略師胡伯(Kristina Hooper)認為，華爾街的多頭情緒和空頭情緒間將持續存在波動動能，將在未來幾個月內讓股市出現來回漲跌拉鋸的走勢。

管理1.2兆元資產的胡伯指出：「近期將出現一些新冠病毒大流行引發的重大經濟利空。」「股市將出現大跌，主因感染率以及疫苗 分發困難等負面新聞訊息的拖累。」

她的基本假設是：美國經濟要到今年下半年才能出現強勁的反彈。

胡伯說：「光是即將面對的挑戰，尤其是年中前不太可能看到疫苗廣泛配發，股市就可能會出現一些跌勢，尤其是在第1季。」

她預測，在那之前，投資 人將在與經濟緊密關聯的股市類股與防禦性或包括科技股在內的成長型股票之間來回遊走，更何況利率 仍然很低。

胡伯在其最新的每周報告中寫道：「即使科技股估值已升過頭，低利率仍可解決這種情況。根據歷史經驗，投資人在利率如此之低時對估值的看法更為寬容。」

胡伯說：「各個科技產業都受惠於新冠病毒大流行。」「疫情的確加速了像電子商務這種已經存在多年的產業發展趨勢。」

為了繼續保持成長動能，她強調，利率必須繼續保持偏低水平，「我們需要聽到Fed的保證，主席鮑爾須在新聞發表會上強調Fed將繼續保持寬鬆態度，並且為了支持經濟復甦，它將容忍通貨膨脹回升。」

如果Fed能安撫通貨膨脹引發的緊張情緒，並且新冠病毒疫苗的普及性大大改善，胡伯預測，股市大幅漲跌的波動將減少。

她指出，「過去推出太多應景的貨幣政策，這對股市極具支撐性。這些都曾在全球金融危機期間出現過。」「總而言之，預期股市將表現良好。股市走勢偏向上揚的機率顯然正在上升。」