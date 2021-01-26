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分析師：微軟雖貴 仍值得買

記者張大仁／綜合報導

分析師幾乎一面倒地看好微軟。高盛(Goldman Sachs)、Evercore ISI和摩根史坦利(Morgan Stanley)上周都看好微軟。高盛給予該股買入評級，Evercore將其列為跑贏大盤，大摩則將其列為最佳經濟復甦選擇。

根據FactSet資料，目前沒有任何一家主要分析公司給予其賣出評級。

隨著微軟股價逼近歷史高點，兩位交易員認為這家科技巨頭的表現還有更長的路可走。

Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)表示：「事實上，微軟是股市中最穩定的股票之一。」「如果逐年觀察其成長，它的獲利一直超越預期，並依據財測不斷展現持續的成長，這就是看多的理由。」

即使眾人看多微軟，但在該公司26日盤後公布財報後，那些沒有投資的人可能有機會買進。

謝伊說：「當股票上漲到創紀錄的歷史新高並且所有人都在看多時，通常會在財報發布後有所回跌，這可能是個巨大的買入機會。」

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)表示，微軟的技術面的確顯示出長期的上行空間，「一個非常良好的對稱三角形正在成形，這通常是之前走勢的延續。」

他說：「仔細觀察後，初步可判定它會漲到大約255元。」微軟股價25日收於229.53元。

強生說：「這是支非常穩定的股票。」並強化謝伊的說法指出，「自2010年來它只有4季財報未達預期。預計26日的財報可能是另一次不錯的數字。即使它的股價突破高點，但我仍然看好建議買進。」

謝伊說，最新的財報可能有利微軟，「這可能源自Netflix。」「Netflix股價漲幅達2位數，是預期漲幅的2倍，而Netflix的突破的確讓微軟和亞馬遜開始向更高的價位突破。」（記者張大仁）

微軟 股價 股票

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