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去年航太業獲89億私人投資 創新高

記者張大仁／綜合報導

位於紐約的Space Capital發布報告指出，去年對航太企業的私人投資創下年度新紀錄，消除了業界對新冠疫情可能阻礙過去10年發展動能的擔憂。

Space Capital合夥管理人安德生(Chad Anderson)在報告中寫道，「加上第4季新增的投資29億元，2020年對於航太基礎設施公司來說是創紀錄的一年，總投資額達89億元。」「即使原本預期基礎設施可能會受新冠疫情衝擊最大，但2020年的投資仍創下新紀錄。」

該報告將產業投資分為3個技術層面，其中推動太空基礎建設的企業被認定為航太公司：像是製造火箭和衛星的SpaceX、Blue Origin、Relativity Space、Rocket Lab、Planet Labs和Spire Global。

除了創紀錄的投資外，2020年基礎設施航太公司還出現24次投資機會，投資金額達79億元。投資機會是指企業主或投資人將股權出售給第三方。

安德生指出，「過去10年幾乎所有基礎設施投資機會都是以收購形式出現。」「低利率環境提供了併購誘因，2020年是有記錄以來最活躍的一年。」

總體而言，Space Capital發現，自2011年來，基礎設施層面已吸引309億元的股權投資總額。

該報告的其他兩個層面是應用和分銷；前者包括依靠衛星科技的叫車或導航等與航太有關的服務，後者則代表連接到衛星網絡的地面接收技術。兩者2020年吸引資金分別達159億元和8億元。

此外，Space Capital的第4季報告特別強調了亞馬遜和微軟的「加速太空雄心」，指其「為2020年最容易被忽略的大事之一，預計它將在2021年及以後產生重大影響」。

投資 航太 太空

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