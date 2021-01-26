看好科技股財報 史指、那指創新高

史坦普500指數 收復盤中跌幅，收漲創下新高紀錄，因為投資 人準備迎接忙碌的一周財報，包括大型科技股在內。

史指收盤上漲13.89點或0.36%至3855.36點，盤中最低一度下跌1.2%。那斯達克綜合指數上漲92.93點或0.69%達1萬3635.99點，同創新高。較易受科技股變化影響的道瓊工業平均指數下跌36.98點或0.12%至3萬960點，盤中道指一度下跌逾400點。

本周道指有13家成分股、史指有111家成分股將發布財報，包括蘋果、微軟、Netflix、特斯拉 、麥當勞、Honeywell．開拓重工和波音。

蘋果股價上漲2.77%，創歷史新高。定27日發布財報的特斯拉也大漲4.03%，創下歷史新高。

GameStop等個股的高度投機行為讓部分投資人感到不安，引發擔憂其脫離基本面，並可能在大漲終止後對大盤造成衝擊。

這家實體電子遊戲零售商股價一度飆升逾140%至150元以上，這是因為大量散戶投資人在網路聊天室中意圖軋空。GameStop在大幅波動交易中曾短暫轉為下跌，最終收盤上漲18.12%。其他遭大幅放空的個股如Bed Bath & Beyond等，也受狂熱買盤推升。

本季財報季開幕強勁。根據美國商銀的統計，在已經公布財報的史指成分股中，有73%的銷售和每股獲利超過預期。