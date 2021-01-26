租客禁逐令延至3月 恐不夠

去年底有1000萬人無力支付租金。（歐新社）

根據統計，截至去年底，美國約有18%的租屋客、約1000萬人無法支付租金 。這個數字遠遠超過次貸危機和隨後經濟大衰退期間因喪失止贖權而失去財產的大約700萬人。而這一切在僅僅5年內發生。

拜登總統在其上任後簽署的第一項行政命令中，將疾病預防控制中心(CDC)目前的禁止驅逐令延長至3月底，但看來還不夠長。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)和Urban Institute研究員帕羅特(Jim Parrott)進行的最新分析顯示，租屋客目前平均拖欠房租約5600元，約為每月租金的4倍，其中包括水電費和滯納金在內。總計欠款額高達573億元，這涵蓋所有拖欠房租的房客，而不僅是因新冠病毒大流行而遭受經濟損失的房客。

分析指出：「與按時付房租的租客相比，目前拖欠房租者多半是低收入 、教育程度較低、黑人和擁有子女。」

12月底通過的9000億元紓困計畫為租屋客和房東 提供250億元。然而，贊迪和帕羅特的分析顯示，這筆金額遠遠不足。就算它夠大，經過快速分配，早在4月前就會用罄。在3月之前，大約630萬租屋客將開始欠繳房租，拖欠款項約330億元，而且這個數字將很快再次攀升。

拜登政府在其1.9兆元紓困計畫中額外提供250億元的租金減免，包括將驅逐暫停令期限延長至2021年9月底。該方案招致共和黨人甚至部分民主黨人的批評，因為金額過高。租金減免是否會削減該計畫還有待觀察。

另外，CDC的驅逐令也同步受到租屋客支持者和房東的抨擊。

全國低收入房屋聯盟(National Low Income Housing Coalition)總裁兼CEO恩特爾(Diane Yentel)表示：「只是延長暫停執行令是不夠的。」「部分房東還是會鑽漏洞來驅逐租戶，因缺乏罰則。」而許多正在支付房貸的房東也擔心，延長驅逐令至9月弊大於利。