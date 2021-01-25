經濟學家預測：Fed今年購債步調不變

Fed本周將舉行今年第一場貨幣政策會議，經濟學家預期將維持每月購債步調不變。圖為Fed主席鮑爾。 （路透）

美國 聯準會（Fed）本周將舉行今年第一場貨幣政策會議，經濟學家普遍預期Fed將維持每月購債步調不變，任何改變可能等2022年再議，屆時或許會開始縮減購債。至於升息 時點最快也要到2023年。

Fed決策小組FOMC今年首場會議訂於26日至27日舉行，上個月FOMC承諾延續每月購債1200億美元的現行措施，直到朝就業和通膨目標邁進出現「進一步實質進展」。彭博訪調經濟學家認為，短期內不可能達此目標。

彭博資訊15至20日訪調40位經濟學家發現，約88%的受訪者預期，Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下一步會是逐漸縮減購債，而不是加碼。但只有10%的受訪者認為，未來兩季就會開始縮減購債，35%認為要到明年第1季才會啟動，28%認為時間點會更晚。

Fed希望避免重蹈2013年「縮減恐慌」的覆轍，當時的Fed主席柏南克暗示可能提前縮減購債，引發無謂的市場恐慌，觸動美國公債殖利率 竄升。

經濟學家預期，Fed為了不驚擾市場，未來會拉長縮減購債的時期，最後才會完全停止購債。約48%的受訪者估計縮減時期可能持續7至12個月，20%認為會持續13到18個月，18%推測長達19至24個月。

Fed已表明，在結束購債計畫之前，不會調升利率。Fed去年3月把聯邦資金利率目標區間降到0%至0.25%，並表示到2023年底都將維持在這個水準。

話雖如此，近半數彭博訪調經濟學家預測，Fed可能在2023年升息，40%認為啟動升息時點在2024年或更晚。