我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

經濟學家預測：Fed今年購債步調不變

財經新聞組／綜合報導
Fed本周將舉行今年第一場貨幣政策會議，經濟學家預期將維持每月購債步調不變。圖為Fed主席鮑爾。 （路透）
Fed本周將舉行今年第一場貨幣政策會議，經濟學家預期將維持每月購債步調不變。圖為Fed主席鮑爾。 （路透）

美國聯準會（Fed）本周將舉行今年第一場貨幣政策會議，經濟學家普遍預期Fed將維持每月購債步調不變，任何改變可能等2022年再議，屆時或許會開始縮減購債。至於升息時點最快也要到2023年。

Fed決策小組FOMC今年首場會議訂於26日至27日舉行，上個月FOMC承諾延續每月購債1200億美元的現行措施，直到朝就業和通膨目標邁進出現「進一步實質進展」。彭博訪調經濟學家認為，短期內不可能達此目標。

彭博資訊15至20日訪調40位經濟學家發現，約88%的受訪者預期，Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下一步會是逐漸縮減購債，而不是加碼。但只有10%的受訪者認為，未來兩季就會開始縮減購債，35%認為要到明年第1季才會啟動，28%認為時間點會更晚。

Fed希望避免重蹈2013年「縮減恐慌」的覆轍，當時的Fed主席柏南克暗示可能提前縮減購債，引發無謂的市場恐慌，觸動美國公債殖利率竄升。

經濟學家預期，Fed為了不驚擾市場，未來會拉長縮減購債的時期，最後才會完全停止購債。約48%的受訪者估計縮減時期可能持續7至12個月，20%認為會持續13到18個月，18%推測長達19至24個月。

Fed已表明，在結束購債計畫之前，不會調升利率。Fed去年3月把聯邦資金利率目標區間降到0%至0.25%，並表示到2023年底都將維持在這個水準。

話雖如此，近半數彭博訪調經濟學家預測，Fed可能在2023年升息，40%認為啟動升息時點在2024年或更晚。

利率 升息 美國

上一則

小米等多家中資股 將被史坦普道瓊剔除

下一則

錢進美股 優選科技生技

延伸閱讀

空頭當心  資金湧向美債

空頭當心  資金湧向美債
Fed縮表升息 市場觀望

Fed縮表升息 市場觀望
Fed副主席：今年不縮減購債

Fed副主席：今年不縮減購債
彭博：Fed對亞洲經濟體開綠燈

彭博：Fed對亞洲經濟體開綠燈

熱門新聞

美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
圖：pixabay

趁利率低貸款買房？ 多想想

2021-01-18 14:52
美國前總統川普（左）與中共總書記習近平（右）。路透

摩根大通：美禁令影響多達600億美元中資企業債券

2021-01-23 08:40
亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券，逼近去年元月總額的四分之三。路透

亞洲搶發美元債 14天舉債逾450億美元

2021-01-18 10:03
外國投資人2020年加碼把錢投入中國。路透

全球疫情陷泥沼 外國投資人「錢」進中國

2021-01-18 23:07
美國財長被提名人葉倫。（美聯社）

公司稅調高至28%？ 葉倫：美承受得起 但先克服疫情

2021-01-19 19:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點