取消小費抵免 恐導致工時減少、價格上漲
TGI Fridays CEO布蘭契特(Ray Blanchette)表示，拜登總統取消小費最低工資的政見可能會導致連鎖店的服務員工時減少，菜單價格也會上漲。
拜登提議將聯邦最低時薪從7.25元提高到15元，並取消小費抵免額，這項變化將大幅影響餐飲業。這些改變意味著，即使員工收到小費，雇主仍必須支付每個員工時薪至少15元。
在43州中，只要時薪和小費合併計入最低工資標準，雇主只須支付時薪2.13元。否則雇主必須彌補差額。目前的最低工資於1991年提高。
布蘭契特指出，TGI Fridays早已向其大多數廚房內場員工支付時薪超過15元。但最大的痛苦來自向外場服務生支付最新的最低工資。
布蘭契特指出：「外場服務員的工作時間很長，如果發生一些大幅改變，我們明顯必須減少工時。」「而且必須大幅提高餐點價格，這麼做似乎不是件正確的事。」
他還說，這些改變將對不同類型的員工造成不平等。
布蘭契特說：「如果廚師的時薪為15至18元，然後女侍應的時薪突然達到40元，這對我來說很不合理。」
在許多州，由於小費原因，外場和內場員工間的薪資存在明顯差距，尤其是高級餐廳。部分社運團體敦促結束這種情形。
提供全方位服務的餐飲業大多反對終止小費抵免，認為這會傷害員工、雇主和顧客。但是支持者說，小費抵免給員工帶來太多不確定性，如果小費低於最低工資，雇主往往不顧法律規定不補差額。3年前，英國因未能向員工支付該國最低工資而對TGI Fridays處以罰款。
阿拉斯加州、加州、明尼蘇達州、蒙大拿州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州已經禁止最低小費工資標準。紐約州已經取消雇主的小費抵免，但餐館和酒吧除外。
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