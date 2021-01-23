我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

取消小費抵免 恐導致工時減少、價格上漲

記者張大仁／綜合報導
小費抵免是調升基本時薪的最大障礙。（路透）
小費抵免是調升基本時薪的最大障礙。（路透）

TGI Fridays CEO布蘭契特(Ray Blanchette)表示，拜登總統取消小費最低工資的政見可能會導致連鎖店的服務員工時減少，菜單價格也會上漲。

拜登提議將聯邦最低時薪從7.25元提高到15元，並取消小費抵免額，這項變化將大幅影響餐飲業。這些改變意味著，即使員工收到小費，雇主仍必須支付每個員工時薪至少15元。

在43州中，只要時薪和小費合併計入最低工資標準，雇主只須支付時薪2.13元。否則雇主必須彌補差額。目前的最低工資於1991年提高。

布蘭契特指出，TGI Fridays早已向其大多數廚房內場員工支付時薪超過15元。但最大的痛苦來自向外場服務生支付最新的最低工資。

布蘭契特指出：「外場服務員的工作時間很長，如果發生一些大幅改變，我們明顯必須減少工時。」「而且必須大幅提高餐點價格，這麼做似乎不是件正確的事。」

他還說，這些改變將對不同類型的員工造成不平等。

布蘭契特說：「如果廚師的時薪為15至18元，然後女侍應的時薪突然達到40元，這對我來說很不合理。」

在許多州，由於小費原因，外場和內場員工間的薪資存在明顯差距，尤其是高級餐廳。部分社運團體敦促結束這種情形。

提供全方位服務的餐飲業大多反對終止小費抵免，認為這會傷害員工、雇主和顧客。但是支持者說，小費抵免給員工帶來太多不確定性，如果小費低於最低工資，雇主往往不顧法律規定不補差額。3年前，英國因未能向員工支付該國最低工資而對TGI Fridays處以罰款。

阿拉斯加州、加州、明尼蘇達州、蒙大拿州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州已經禁止最低小費工資標準。紐約州已經取消雇主的小費抵免，但餐館和酒吧除外。

阿拉斯加州 拜登 紐約州

上一則

脫離華為後…榮耀推首款新機 供應鏈全面恢復

延伸閱讀

緩和美中關係 傳北京促「拜習會」擬派楊潔篪訪美

緩和美中關係 傳北京促「拜習會」擬派楊潔篪訪美
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒
各讓一步? 中智庫建議：放寬谷歌換美解禁華為

各讓一步? 中智庫建議：放寬谷歌換美解禁華為
世界晚報／拜登再簽行政命令 助經濟困難家庭過難關

世界晚報／拜登再簽行政命令 助經濟困難家庭過難關

熱門新聞

圖：pixabay

趁利率低貸款買房？ 多想想

2021-01-18 14:52
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券，逼近去年元月總額的四分之三。路透

亞洲搶發美元債 14天舉債逾450億美元

2021-01-18 10:03
美股周五下跌，是典型所謂的「逢傳聞買入，成事實時賣出」。美聯社

美股在拜登推出紓困案後不漲反跌 凸顯經濟前景變數高

2021-01-16 07:43
外國投資人2020年加碼把錢投入中國。路透

全球疫情陷泥沼 外國投資人「錢」進中國

2021-01-18 23:07
美國財長被提名人葉倫。（美聯社）

公司稅調高至28%？ 葉倫：美承受得起 但先克服疫情

2021-01-19 19:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >