取消小費抵免 恐導致工時減少、價格上漲

小費抵免是調升基本時薪的最大障礙。（路透）

TGI Fridays CEO布蘭契特(Ray Blanchette)表示，拜登 總統取消小費最低工資的政見可能會導致連鎖店的服務員工時減少，菜單價格也會上漲。

拜登提議將聯邦最低時薪從7.25元提高到15元，並取消小費抵免額，這項變化將大幅影響餐飲業。這些改變意味著，即使員工收到小費，雇主仍必須支付每個員工時薪至少15元。

在43州中，只要時薪和小費合併計入最低工資標準，雇主只須支付時薪2.13元。否則雇主必須彌補差額。目前的最低工資於1991年提高。

布蘭契特指出，TGI Fridays早已向其大多數廚房內場員工支付時薪超過15元。但最大的痛苦來自向外場服務生支付最新的最低工資。

布蘭契特指出：「外場服務員的工作時間很長，如果發生一些大幅改變，我們明顯必須減少工時。」「而且必須大幅提高餐點價格，這麼做似乎不是件正確的事。」

他還說，這些改變將對不同類型的員工造成不平等。

布蘭契特說：「如果廚師的時薪為15至18元，然後女侍應的時薪突然達到40元，這對我來說很不合理。」

在許多州，由於小費原因，外場和內場員工間的薪資存在明顯差距，尤其是高級餐廳。部分社運團體敦促結束這種情形。

提供全方位服務的餐飲業大多反對終止小費抵免，認為這會傷害員工、雇主和顧客。但是支持者說，小費抵免給員工帶來太多不確定性，如果小費低於最低工資，雇主往往不顧法律規定不補差額。3年前，英國因未能向員工支付該國最低工資而對TGI Fridays處以罰款。

阿拉斯加州 、加州、明尼蘇達州、蒙大拿州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州已經禁止最低小費工資標準。紐約州 已經取消雇主的小費抵免，但餐館和酒吧除外。