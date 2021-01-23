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財報+Fed+疫情 左右下周股市走勢

記者張大仁／綜合報導

紓困案利多情緒可能正在減弱，但未來一周投資人將面對大量事件，包括一連串財報陸續公布、聯準會(Fed)的利率會議，同時將公布去年底最新經濟數據。

美國總統拜登(Joe Biden)提出1.9兆元紓困方案，讓本周股市感到樂觀。但是人們越來越擔心經濟遭疫情影響程度，讓22日股市失去動力，而且紓困案要在國會通過可能也不是那麼容易。

蘋果、臉書、微軟、特斯拉和其他100多家史坦普500指數企業將發布財報，將是這個財報季最大焦點。

由於旅遊限制和封鎖威脅全球經濟，並且對疫苗配發速度的擔憂仍然存在，疫情動態也將成為觀察焦點。

但是，股市仍期待嬌生公司能夠釋出有關疫苗研發的正面消息，如果真是如此，它代表另一款疫苗可以上市。嬌生的疫苗將是單劑疫苗，而非目前的雙劑疫苗。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「大家都急於看到結果。這可能是個超級利多。」嬌生定26日公布財報。

霍根表示，股市可能也會回應疫情動態。自感恩節以來，新冠病例的7日均值在過去一周首次低於14日均值，如果持續下去，可能代表高峰已過。

他說，如果疫情出現改善，那麼下周股市將恢復上行走勢。

疫苗 疫情 紓困

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