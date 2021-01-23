家得寶行情漲 近期毋憂修正

家得寶(Home Depot)股價 正在步向高點，其股價今年來上漲7%，目前比8月的歷史最高點差3%。它過去一年是道瓊工業平均指數中表現最好的股票 之一，主要受惠於新冠大流行期間民眾對房屋裝修的重視。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)表示，這些趨勢將繼續推動家得寶股價。

他說，看多的原因之一是最新的房市數據。根據商務部數據，12月新屋開工和建築許可證數量分別增加5.8%和4.5%。新建單屋住宅成長12%，連續第8個月增加。

戈登指出，「即使疫苗已經推出，但民眾仍繼續離開市區，這種在家工作和依靠科技產品居家避疫的潮流不會退燒，人們不斷興建大房子。」

他說，家得寶的財報也將推動股票。其本益比僅有22.7倍，低於相同產業的ETF。其2.12%的股息殖利率 也是引人之處。

戈登現在將300元作為下個目標價，與當前低於284元的價格相比還有6%的上漲空間。300元也將是歷史新高，之前的高點略低於293元。

Economic Cycle Research Institute聯合創辦人、經濟預測學者亞舒丹(Lakshman Achuthan)表示，股市可望避開近期的重大修正。

他指出，由於目前經濟處於擴張模式，至少修正10%的風險「的確很低」，「也許在某些時點這種上揚的前瞻性指標將會達到頂峰轉趨下降。但如今還沒出現，股市仍在上揚。」

他引用溯自2009年的走勢圖來支持他的觀點。他發現，較大的修正通常與經濟周期有關，特別是在經濟成長率下降時，「在那些時期內，大幅修正的風險的確會增加，這對了解是否要管理股票的周期性風險至關重要。」

不過他也承認，從新冠疫情到股價上漲，還有許多事件可能會撼動華爾街，「對通貨膨脹和利率的恐懼可能會挑戰市場情緒。」