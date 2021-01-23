空頭回補 GameStop飆漲近70%

電子遊戲股GameStop盤中一度飆升69.4%至72.88元高價，光是本周漲幅就超過100%。收盤上漲51.08%至65.01元。FactSet統計，該股流通股份中有138%以上被放空，為遭放空最多的股票。該公司宣布Chewy聯合創始人兼前CEO柯恩(Ryan Cohen)加入董事會後，引發大規模的空頭回補。

去年成屋售564萬套 14年來最高

美國房地產經紀人協會(NAR)統計，12月成屋銷售量較11月微增0.7%，年增22%；經季節性調整後年率為676萬套。全年銷售量為564萬套，為2006年來最高水平。全年待售房屋庫存僅有107萬套，年減23%，代表需要1.9個月的時間去化。這是NAR自1982年開始追踪該指標來的最低數據。

聯航擬強制員工接種新冠疫苗

聯合航空CEO柯比(Scott Kirby)希望強制員工接種新冠病毒疫苗，並鼓勵其他公司也跟進。這種立場與零售和汽車製造業等其他產業以及其他航空公司截然不同。他在員工大會中指出，他職涯最糟的事就是寫信安慰因疫去世同仁的家屬和同事，因此雖然仍有爭議，但仍相信疫苗的安全性，強制接種才是正確之道。

大科技股遊說支出 臉書 最多

亞馬遜、蘋果、臉書、谷歌和微軟等5大科技企業2020年的政府遊說支出下降1.8%，達6109萬元。其中臉書支出最多，達1968萬元，較上年增加17.8%；去年FTC和48州檢察長對該公司提出反托辣斯指控。臉書第4季的遊說內容涵蓋著作權改革、選舉完整性、內容政策、移民和稅務問題。

特斯拉 內華達州徵才 生產Semi

最近的徵人公告單顯示，特斯拉終於開始推動其2017年來延宕已久的電動Semi卡車生產計畫。在3項職位列表中，要求求職者在內華達州Sparks的「Semi卡車生產線」工作，當地正是特斯拉與松下共同合作製造電動車電池的地方。特斯拉於2017年11月發表Semi卡車，並表示將在約2年內交車。