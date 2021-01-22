在家上班效應 陽光帶房市今年看好 大城市失寵

大型都會城市如紐約的房市將轉趨弱勢。（Getty Images）

新冠病毒大流行不僅改變了人們的生活方式，而且改變了居住地區，並且改變了房市的一些傳統趨勢。

現在，有些人可以在任何地方工作，也可以在任何地方生活，由於各種原因，從負擔力到氣候變遷再到日常生活的便捷性，民眾正遷向不同的城市。

根據Zillow的最新報告，2021年最熱門的房市可能是：德州奧斯丁、鳳凰城、田納西州納許維爾、佛州坦帕、丹佛。

接受Zillow調查的經濟學者和房地產專家中有84%表示，預計奧斯丁的房價 增速將超過全美房市。

奧斯丁去年也是排名最高。與2019年12月相比，12月在奧斯丁出售房屋的房價中位數上漲近24%，在美國50大房市中漲幅最大。

Zillow奧斯丁經紀人布朗(Thomas Brown)說，「在疫情 期間，許多在紐約 和舊金山等城市生活的人以往大部分薪水都用於支付房租或房貸，但開始在家工作後突然間有了選擇。他們的收入在南方可以過得更好，此地氣候更佳好，奧斯丁有更多選擇。」

鳳凰城排名第二，接受調查的人中有69%看好其房價將超越全美平均水平，其次是納許維爾的67%、坦帕的60%和丹佛的56%。

Zillow資深經濟學者塔克(Jeff Tucker)表示：「新冠疫情並沒有抑制2020年房市。」「由於相對負擔性低、房型適合全家生活、繁榮的經濟和晴朗的天氣，位於陽光帶的城市吸引不少人們移居。創紀錄的低房貸利率和對居住空間的需求增加，再加上千禧世代開始購屋，在可預見的未來將對當地房價構成上升推力。」

雖然這些房市可望出現強勁成長，但其他以前的熱點房市則是大大失寵。

Zillow的調查顯示，房價最可能趨弱的3個市場是：紐約、舊金山和洛杉磯。

在過去幾個月中，全美房價漲幅一直在加速。根據CoreLogic的數據，11月上漲逾8%，是6年來最快。房價主受需求旺盛和供應短缺的影響，最近又受新冠病毒疫苗接種和經濟前景改善的推動。