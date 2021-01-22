在家上班效應 陽光帶房市今年看好 大城市失寵
新冠病毒大流行不僅改變了人們的生活方式，而且改變了居住地區，並且改變了房市的一些傳統趨勢。
現在，有些人可以在任何地方工作，也可以在任何地方生活，由於各種原因，從負擔力到氣候變遷再到日常生活的便捷性，民眾正遷向不同的城市。
根據Zillow的最新報告，2021年最熱門的房市可能是：德州奧斯丁、鳳凰城、田納西州納許維爾、佛州坦帕、丹佛。
接受Zillow調查的經濟學者和房地產專家中有84%表示，預計奧斯丁的房價增速將超過全美房市。
奧斯丁去年也是排名最高。與2019年12月相比，12月在奧斯丁出售房屋的房價中位數上漲近24%，在美國50大房市中漲幅最大。
Zillow奧斯丁經紀人布朗(Thomas Brown)說，「在疫情期間，許多在紐約和舊金山等城市生活的人以往大部分薪水都用於支付房租或房貸，但開始在家工作後突然間有了選擇。他們的收入在南方可以過得更好，此地氣候更佳好，奧斯丁有更多選擇。」
鳳凰城排名第二，接受調查的人中有69%看好其房價將超越全美平均水平，其次是納許維爾的67%、坦帕的60%和丹佛的56%。
Zillow資深經濟學者塔克(Jeff Tucker)表示：「新冠疫情並沒有抑制2020年房市。」「由於相對負擔性低、房型適合全家生活、繁榮的經濟和晴朗的天氣，位於陽光帶的城市吸引不少人們移居。創紀錄的低房貸利率和對居住空間的需求增加，再加上千禧世代開始購屋，在可預見的未來將對當地房價構成上升推力。」
雖然這些房市可望出現強勁成長，但其他以前的熱點房市則是大大失寵。
Zillow的調查顯示，房價最可能趨弱的3個市場是：紐約、舊金山和洛杉磯。
在過去幾個月中，全美房價漲幅一直在加速。根據CoreLogic的數據，11月上漲逾8%，是6年來最快。房價主受需求旺盛和供應短缺的影響，最近又受新冠病毒疫苗接種和經濟前景改善的推動。
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