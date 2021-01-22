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福特股價周升20% 6月來最佳

記者張大仁／綜合報導

福特汽車股價21日連續第3天觸及52周新高，使該股走出至少6月以來的最佳單周走勢。

該股本周上漲約20%，其中包括21日上漲6.17%，股價高達11.53元，是該股2018年6月以來的最高價。

德意志銀行和巴克萊對福特的產品規畫以及將於2月4日公布的第4季財報提出正向評價，更對其2021年財測數字表達樂觀。福特汽車本月初也因其全電動Mustang Mach-E產器而廣受好評。福特允許數名分析師試駕。

德意志銀行20日針對福特汽車股票提出短期買入建議也是催化劑，德銀表示對該公司即將發布的財報和包括Bronco SUV在內的未來產品計畫看好。維持對該股的長期持有評級。

德銀分析師羅斯納(Emmanuel Rosner)在投資人報告中寫道，「未來幾個月可能會出現潛在的推動因素，包括2月4日公布第4季財報時對2021年的穩定預測、新的執行領導團隊推出的多款關鍵車型，以及春季舉行的資本市場日可望重啟其在既有車型上推出新電動車的策略。」

巴克萊21日跟進，重申其看好福特的立場，理由是福特進行中的110億元重建和新產品的計畫。作為重組架構計畫之一，福特上周宣布將終止巴西的生產線，預計支出稅前費用41億元。

不過巴克萊表示，由於更專注於電動車，因此仍對福特的跨城競爭對手通用汽車(GM)更加樂觀。GM計畫在在2025年前推出30款新電動車，投資額達270億元。福特汽車表示，截至2022年將在電動車上投資超過115億元，其中包括全電動和插電式混合動力車。

汽車 電動車 投資

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