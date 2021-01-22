福特股價周升20% 6月來最佳

福特汽車 股價21日連續第3天觸及52周新高，使該股走出至少6月以來的最佳單周走勢。

該股本周上漲約20%，其中包括21日上漲6.17%，股價高達11.53元，是該股2018年6月以來的最高價。

德意志銀行和巴克萊對福特的產品規畫以及將於2月4日公布的第4季財報提出正向評價，更對其2021年財測數字表達樂觀。福特汽車本月初也因其全電動Mustang Mach-E產器而廣受好評。福特允許數名分析師試駕。

德意志銀行20日針對福特汽車股票提出短期買入建議也是催化劑，德銀表示對該公司即將發布的財報和包括Bronco SUV在內的未來產品計畫看好。維持對該股的長期持有評級。

德銀分析師羅斯納(Emmanuel Rosner)在投資 人報告中寫道，「未來幾個月可能會出現潛在的推動因素，包括2月4日公布第4季財報時對2021年的穩定預測、新的執行領導團隊推出的多款關鍵車型，以及春季舉行的資本市場日可望重啟其在既有車型上推出新電動車 的策略。」

巴克萊21日跟進，重申其看好福特的立場，理由是福特進行中的110億元重建和新產品的計畫。作為重組架構計畫之一，福特上周宣布將終止巴西的生產線，預計支出稅前費用41億元。

不過巴克萊表示，由於更專注於電動車，因此仍對福特的跨城競爭對手通用汽車(GM)更加樂觀。GM計畫在在2025年前推出30款新電動車，投資額達270億元。福特汽車表示，截至2022年將在電動車上投資超過115億元，其中包括全電動和插電式混合動力車。