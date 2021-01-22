科技股財報樂觀 那指史指創新高

那斯達克綜合指數 升至紀錄新高，因為投資人押注大型科技公司下周公布的強勁財報。

以科技股為主的那指上漲73.67點或0.55%收1萬3530.91點，創下新高。蘋果 上漲3.67%。道瓊工業平均指數下跌12.37點或0.04%至3萬1176.01點，盤中一度創下新高。史坦普500指數上漲1.22點或0.03%至3853.07點，也再創歷史新高。

摩根史坦利(Morgan Stanley)頂級分析師胡伯蒂(Katy Huberty)表示，預計蘋果12月當季的銷售數字將創下紀錄。大型科技股在下周發表財報時將會給華爾街留下深刻的印象，這種樂觀情緒正在上升。蘋果和臉書本周分別上漲7.7%和8.6%，而微軟上漲5.8%。

拜登 在上任後第一天就發布他新冠防治計畫的詳細訊息，包括10項行政命令以及打算使用《國防生產法》來提高防護裝備的產量。拜登將透過提供更多地方和州資金設立更多疫苗接種地點，並發動全國教育運動尋求加速疫苗的推廣。

不過，股市大漲也將估值提升至歷史最高水平，讓投資人對未來的潛在修正持謹慎態度。今年以來史指已上漲2.6%，而那指上漲近5%。

根據FactSet的數據，史指目前的本益比為22.8倍，接近2000年網路泡沫時期的水平。史指也比200日移動均線高出16%，甚至是牛市中正常水平的2倍。