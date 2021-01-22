可望再上層樓 押注創新高個股

20日是華盛頓和華爾街共創歷史的一天。拜登就任美國第46屆總統，史坦普500指數飆升至歷史新高。像是Alphabet、Netflix 、動視暴雪(Activision Blizzard)、通用汽車(GM)和Etsy之類的股票 領漲，分別創下歷史新高。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，這些出色的個股可望繼續大漲高飛，「投資人應當堅守這些持贏家，任其走高。股價 創新高是件好事，它們通常會繼續創新高。」

他指出，其中有些股票屬於通訊服務類股，像是Netflix、谷歌母公司Alphabet和動視暴雪。

沃德特別點名動視暴雪，指其突破2018年9月創下的高點、上檔阻力位85元，「它突破2年前達成的高點。這也預示著其背後的類股實力將帶來更多漲勢。動視暴雪看來不錯。」

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)則認為，Netflix可能還會有更多上漲空間。在這家串流媒體公司宣布其第4季用戶成長強勁並且提出股票回購想法後，股價於20日創下歷史新高。

桑契斯表示，「如果以推銷新內容而言，Netflix的確發揮其實力，這是場冒險的賭博，但是在新冠疫情大流行下，就某種程度而言，它的運氣不錯，因為很多人都待在家裡。」「對Netflix來說，這是一個巨大的利多，它將繼續推動發展內容，以繼續建立訂戶群。」

截至12月31日的第4季，Netflix全球訂戶增加850萬，總訂戶數超過2億。2020年全年訂戶數增加31%。

桑契斯說，現在，它需要證明它有能力留下這些用戶群，「這種成長步伐能維持多久總是令人懷疑，特別是如果經濟重新放，並且人們在年底之前開始從在家工作轉至重回辦公室工作。這將成為Netflix真正的試金石。」