我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

可望再上層樓 押注創新高個股

記者張大仁／綜合報導

20日是華盛頓和華爾街共創歷史的一天。拜登就任美國第46屆總統，史坦普500指數飆升至歷史新高。像是Alphabet、Netflix、動視暴雪(Activision Blizzard)、通用汽車(GM)和Etsy之類的股票領漲，分別創下歷史新高。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，這些出色的個股可望繼續大漲高飛，「投資人應當堅守這些持贏家，任其走高。股價創新高是件好事，它們通常會繼續創新高。」

他指出，其中有些股票屬於通訊服務類股，像是Netflix、谷歌母公司Alphabet和動視暴雪。

沃德特別點名動視暴雪，指其突破2018年9月創下的高點、上檔阻力位85元，「它突破2年前達成的高點。這也預示著其背後的類股實力將帶來更多漲勢。動視暴雪看來不錯。」

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)則認為，Netflix可能還會有更多上漲空間。在這家串流媒體公司宣布其第4季用戶成長強勁並且提出股票回購想法後，股價於20日創下歷史新高。

桑契斯表示，「如果以推銷新內容而言，Netflix的確發揮其實力，這是場冒險的賭博，但是在新冠疫情大流行下，就某種程度而言，它的運氣不錯，因為很多人都待在家裡。」「對Netflix來說，這是一個巨大的利多，它將繼續推動發展內容，以繼續建立訂戶群。」

截至12月31日的第4季，Netflix全球訂戶增加850萬，總訂戶數超過2億。2020年全年訂戶數增加31%。

桑契斯說，現在，它需要證明它有能力留下這些用戶群，「這種成長步伐能維持多久總是令人懷疑，特別是如果經濟重新放，並且人們在年底之前開始從在家工作轉至重回辦公室工作。這將成為Netflix真正的試金石。」

Netflix 股票 股價

上一則

貴州茅台品牌價值衝上1兆400億 連3年稱霸胡潤榜

下一則

上海調控房市有新規 離婚無法增加買房名額

延伸閱讀

分析師：能源股不宜長期持有

分析師：能源股不宜長期持有
MLB／桑契斯傳去費城 與吉拉迪再合作

MLB／桑契斯傳去費城 與吉拉迪再合作
潛在指標顯示 未來升勢可期

潛在指標顯示 未來升勢可期
消費性個股 巴克萊看好星巴克

消費性個股 巴克萊看好星巴克

熱門新聞

圖：pixabay

趁利率低貸款買房？ 多想想

2021-01-18 14:52
亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券，逼近去年元月總額的四分之三。路透

亞洲搶發美元債 14天舉債逾450億美元

2021-01-18 10:03
美股周五下跌，是典型所謂的「逢傳聞買入，成事實時賣出」。美聯社

美股在拜登推出紓困案後不漲反跌 凸顯經濟前景變數高

2021-01-16 07:43
外國投資人2020年加碼把錢投入中國。路透

全球疫情陷泥沼 外國投資人「錢」進中國

2021-01-18 23:07
研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
股市下跌，結束走勢艱難的一周。(美聯社)

紓困案+銀行財報 道指止連升4周

2021-01-15 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡