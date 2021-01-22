12月新屋開工和許可穩步走升

商務部表示，12月新屋開工量增加5.8%，經季節性調整後年率達166.9萬套，高於接受「路透」調查的經濟學者之此前預計的150.6萬套。房屋建築量同增5.2%；2020年全年總新屋開工數為1380萬套，比2019年增加7.0%。同月房屋建造許可證增加4.5%至17.09萬套；全年總計為1542萬套，年增4.8%。

當周首申失業金90萬人 低於預期

勞工部報導，截至1月16日當周首度申請失業救濟金人數為90萬，低於接受「道瓊」調查估計的92.5萬。持續申領數略降12.7萬至505萬；上周首申數下修至92.6萬。自疫情於去年3月和4月爆發後，每周申讀數一直下降，但由於新的封鎖令限制，10月再度回升。酒店業受創最深，1月流失49.8萬名勞工。

比特幣 2天跌逾10% 市值減千億

比特幣連續兩天暴跌，48小時內跌幅超過10％，讓加密貨幣市場市值流失千億元。根據產業網站CoinDesk的數據，比特幣價格21日下跌8%，最低觸3萬1007元，為1月11日以來首次跌破3萬2000元水平。比特幣月初曾短暫觸及4萬1940元歷史高價，之後兩周急跌；理由不明人旦投資人認為這是自然修正。

精品大賣 因消費者求心靈撫慰

Saks Fifth Avenue CEO米特里克(Marc Metrick)表示，在新冠病毒大流行期間，對於某些購物者而言，購買精品是種「心靈撫慰」。他指出，精品沒有絕對性的功能性，但消費者仍然買單，這是因為熱愛時尚，這樣可以讓心情好過一些。不少人減少旅遊和外食開支，取而代之的是更多名牌包包、鑽戒和精品家居飾品。

American Eagle將關閉數百家店面

青少年服裝零售商American Eagle宣布未來幾年將關閉數百家店面，同時擴大其內衣和運動服品牌Aerie業務至20億元。該公司表示，旗下880家門市在未來2-3年內將關閉200至250家購物中心店面；同時在2021年底前將Aerie店面數量增加50家達400家左右，到2023年時開設500至600家店面。

華為遭制裁 高通中國 市占率近腰斬

據CINNO Research的最新統計，由於美國制裁華為，高通的中國智慧手機 晶片2020年市占率暴跌，中國手機業者轉向諸如台灣的聯發科技尋求替代品。報告指出，去年中國出貨3.07億個手機系統晶片(SOC)，同比下降20.8%。高通出貨量下降48.1%，但未披露數量；市占率由2019年的37.9%降至25.4%。