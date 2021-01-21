消毒清潔產品需求大增 寶鹼調高財測
寶鹼公司(Procter & Gamble)連續第2季調高財測。該公司第2財季營收增加8%，主因新冠疫情繼續推動消費者對清潔產品以及刮鬍和造型產品的需求增加。
該公司旗下品牌包括汰漬(Tide)、幫寶適(Pampers)和Bounty，現在預計2021財年銷售額將成長5%至6%，高於之前預期的3%至4%。它還預測調整後的獲利目標將從先前的5%至8%提高至8%至10%。
寶鹼公司第2財季淨利38.5億元，合每股1.47元，高於去年同期的37.2億元和每股1.41元。不計特殊項目，每股獲利1.64元，高於接受Refinitiv調查分析師預期的每股1.51元。
淨銷售額增加8%至197.5億元，超出預期的192.7億元。剔除收購、資產剝離和外匯影響的有機銷售額也增加8%。新產品是提升當季銷售額的最大助力。
財務長兼營運長穆勒(Jon Moeller)指出：「這是規產品規畫與對現實、新興需求快速回應的結晶。」
例如，其Microban 24小時消毒噴霧劑於2月推出，正好碰上美國消費者開始大肆蒐購各種清潔產品以因應新冠疫情大流行。
寶鹼公司的織物和家庭護理業務本季有機銷售額增加12%，是業務成長最快的部門。隨著更多消費者清理家庭和餐具，家庭護理產品的有機銷售額大增30%。
包括Oral B和Vicks產品在內的醫療保健部門有機銷售額增加9%。價格上漲加上消費者對高端產品的需求推動銷售成長。但該公司表示，由於感染感冒或流感的人數減少，今年對呼吸產品的需求下降。
美容、嬰兒、女性和家庭護理部門本季有機銷售額增加6%。消費者對家用造型和刮鬍產品的需求，讓美容設備有機銷售額猛增20%。
包括Olay和SK-II在內的寶潔的美妝產品部門有機銷售額增加5%。
寶鹼公司預測2021財年匯損和運費增加等不利因素將使稅後成本分別增加1億元。
上一則
FB留言