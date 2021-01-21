消毒清潔產品需求大增 寶鹼調高財測

寶鹼個人護理清潔產品需求大增。（路透）

寶鹼公司(Procter & Gamble)連續第2季調高財測。該公司第2財季營收 增加8%，主因新冠疫情 繼續推動消費者對清潔產品以及刮鬍和造型產品的需求增加。

該公司旗下品牌包括汰漬(Tide)、幫寶適(Pampers)和Bounty，現在預計2021財年銷售額將成長5%至6%，高於之前預期的3%至4%。它還預測調整後的獲利目標將從先前的5%至8%提高至8%至10%。

寶鹼公司第2財季淨利38.5億元，合每股1.47元，高於去年同期的37.2億元和每股1.41元。不計特殊項目，每股獲利1.64元，高於接受Refinitiv調查分析師預期的每股1.51元。

淨銷售額增加8%至197.5億元，超出預期的192.7億元。剔除收購、資產剝離和外匯影響的有機銷售額也增加8%。新產品是提升當季銷售額的最大助力。

財務長兼營運長穆勒(Jon Moeller)指出：「這是規產品規畫與對現實、新興需求快速回應的結晶。」

例如，其Microban 24小時消毒噴霧劑於2月推出，正好碰上美國 消費者開始大肆蒐購各種清潔產品以因應新冠疫情大流行。

寶鹼公司的織物和家庭護理業務本季有機銷售額增加12%，是業務成長最快的部門。隨著更多消費者清理家庭和餐具，家庭護理產品的有機銷售額大增30%。

包括Oral B和Vicks產品在內的醫療保健部門有機銷售額增加9%。價格上漲加上消費者對高端產品的需求推動銷售成長。但該公司表示，由於感染感冒或流感的人數減少，今年對呼吸產品的需求下降。

美容、嬰兒、女性和家庭護理部門本季有機銷售額增加6%。消費者對家用造型和刮鬍產品的需求，讓美容設備有機銷售額猛增20%。

包括Olay和SK-II在內的寶潔的美妝產品部門有機銷售額增加5%。

寶鹼公司預測2021財年匯損和運費增加等不利因素將使稅後成本分別增加1億元。