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陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

拜登宣誓就職 股指同創新高

記者張大仁╱綜合報導

拜登總統宣誓就職，引發人們對新一輪紓困方案和未來更順利推出疫苗的希望，股市收盤上漲至新高紀錄。一系列強勁的財報業績也提振人氣，包括Netflix飆升16.85%。

道瓊工業平均指數上漲257.86點或0.83%至3萬1188.38點，創下新高。史坦普500指數上漲52.94點或1.39%至3851.38點，其中通訊服務類股領漲。在Netflix大漲帶動下，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲260.97點或1.97%至1萬3457.25點。三大指數盤中和收盤皆創歷史新高。

Netflix飆升近17%，該公司之前宣布訂戶強勁增加，並表示正在考慮股票回購。Netflix新增訂戶850萬，輕鬆超過分析師對全球付費淨訂戶增加647萬的估計數。該公司還表示預計今年現金流量將趨於平衡。

拜登宣誓就任，成為美國第46任總統。投資人仍然希望這位78歲的民主黨員制訂的1.9兆元新冠病毒紓困計畫將支持經濟復甦並推動獲利成長。他還將簽署十多項行政命令，扭轉川普之前發布的命令，包括所謂的穆斯林旅遊禁令和在美墨邊境修建隔離牆。

由於獲利和營收從疫情低點反彈，企業財報繼續穩定成長。摩根史坦利和寶鹼財報皆超越預期，但股價都收跌。

指數 Netflix 拜登

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