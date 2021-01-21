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3大部門業績出色 大摩獲利增51%

記者張大仁╱綜合報導

摩根史坦利(Morgan Stanley)的第4季獲利和營收超出分析師預期，因其交易部門、投行部門和財富管理業績強勁。

該公司獲利成長51%至33.9億元，合每股1.81元。若不計入與去年收購E-Trade相關的1.89億元整合成本，則每股獲利為1.92元，高於接受Refinitiv調查分析師平均預期的1.27元。營收136.4億元，超出115.4億元的預估達20億元。

CEO戈爾曼(James Gorman)指出：「本公司取得非常強勁的單季業績，全年還創下新紀錄，在全部三大業務和主要地區都表現出色。」「在收購E-TRADE和Eaton Vance並進一步執行長期戰略後，我們獨特的商業模式將繼續強化未來表現。」

投行業務創造了23億元的營收，比接受FactSet調查分析師預期的18.1億元高出5億元。得益於強勁的IPO和後續活動，股票承銷收入較上年同期增加1倍以上，推動業績成長。

股票交易產生24.9億元收入，較預期的21.4億元高出3.5億元。固定收益交易營收達16.6億元，較分析師預期高出2億元。

財富管理部門收入56.8億元，較分析師預期高出近5億元，主要歸功於更高的資產水平和更多的收費項目，以及收購E-Trade的影響。

摩根史坦利在全美6大銀行中擁有最大的財富管理業務，該業務通常受惠於不斷上漲的股市。該行一年前宣布以130億元收購E-Trade，更促進這項業務的發展。第4季是首度將E-Trade業務計入。

該公司維持其長期目標不變，除了普通股回報率將達到或高於17%，而非一年前的15%至17%。

分析師 營收 摩根史坦利

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