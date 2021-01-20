微軟投資20億 攜手通用Cruise 推動自駕車商業化

GM旗下Cruise與微軟建立合作關係。（路透）

微軟 已與通用汽車(GM )和GM旗下自駕車 子公司Cruise建立長期戰略合作關係，以加速自駕車的商業化進程。

作為合作夥伴，這家科技巨頭將與GM、本田汽車和其他機構投資人一起，對Cruise進行總計超過20億元的新股權投資，使Cruise的融資後估值達到300億元。不過詳細出資比率並未公布。

微軟和GM於19日發布公告表示，微軟將成為GM和Cruise的首選雲端提供商。兩家公司表示，雙方將在軟體和硬體工程、雲端計算功能、製造和合作夥伴生態系統方面進行合作。

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)發表聲明表示：「數位科技的進步正在重新定義我們工作和生活的各個層面，包括如何移動人員和貨物。」「作為Cruise和GM首選的雲端服務，我們將利用Azure的力量來幫助它們擴展規模，並使自動駕駛成為主流。」

通用汽車股價上漲7%，而微軟則上漲1%。

Cruise將利用微軟的雲端和Edge計算平台Azure來大規模商業化其獨家自駕解決方案。

Cruise CEO安曼(Dan Ammann)也發表聲明指出：「因為相信它是可信賴的科技平民化的黃金標準，微軟將成為我們的力量加速器，雙方將把無人駕駛、全電動化、共享車輛的車隊轉至商業化。」

GM表示將與微軟合作，因為它是「首選的公共雲端提供商，可加速GM的數位化方案，包括協作、儲存、人工智慧和機器學習功能。」此外，GM還將與微軟一起探索各種機會，以簡化其數位供應鏈的營運，並更快地為客戶提供新的出行服務。

GM CEO巴拉(Mary Barra)發表聲明表示，微軟是協助汽車製造商進行雲端計算的「最大加分」，因為在2025年前，GM將在電動車和自駕車上投入270億元，其中包括開發30款全新電動車。