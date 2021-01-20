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財經簡訊

記者張大仁╱整理

人造肉新創企業BlueNalu謀上市

位於聖地牙哥的食品新創企業BlueNalu宣布，它已籌集6000萬元的可轉換票據融資，為今年稍後的上市掛牌做好準備。該公司研發人造肉品，打算利用這筆金額完成FDA的審查，並與各家餐飲業者進行測試，正規畫開設近4萬平方英尺的試驗生產設施。

汽車製造商Stellantis掛牌

飛雅特克萊斯勒與法國PSA集團合併後的汽車製造商Stellantis，其股票19日於紐約證券交易所(NYSE)首次掛牌交易收漲10.83%。這項價值520億元的合併案於16日完成，合併後的全球第4大汽車製造商股票18日以代碼STLA在巴黎的泛歐交易所交易所和米蘭的義大利交易所掛牌交易。當日美股休市，19日才首度掛牌。

瑞銀降評 Peloton股價大跌

瑞銀將其股票評級從「中立」降至「賣出」後，Peloton股價19日大跌。瑞銀表示，過去一年的驚人成長給投資人帶來更大的下跌風險。Peloton收跌4.86%報150.14元，但較一年前上漲約370%。瑞銀將Peloton目標價由115元提高至124元，相信其仍是健身業務的創新者。該股在14日創下171.09元歷史新高。

ViacomCBS 3月推Paramount+

ViacomCBS表示將在3月4日推出其Paramount+串流媒體服務，與迪士尼的Hulu和Disney+、NBCUniversal的Peacock和華納媒體的HBO Max等競爭對手一起競爭這塊熱門市場。這項串流媒體服務售價與現有服務CBS All Access相同，帶廣告月費5.99元，不帶廣告則為9.99元，但所有直播節目都帶廣告。

比特幣之外 以太幣也逼近新高

比特幣之外的第二大數位貨幣以太幣價格也在逼近歷史新高。根據產業網站CoinDesk的數據，這個加密貨幣19日上漲最高達17%，至當日高點1439元，距2018年初創下的1448元紀錄高位僅一步之遙，當年以比特幣為首的主要加密貨幣都升至紀錄新高，之後大幅下跌。 以市值計算，以太幣今年來已幾乎漲了一倍。

Netflix誓言今年現金流量平衡

Netflix宣布將在今年實現現金流量損益平衡，並在2021年以後每年保持正現金流量，不再需要依靠外部融資為其營運提供資金，結束長達10年的燒錢趨勢。Netflix還表示將考慮股票回購，為2011年正現金流後首見。該公司第4季每股獲利1.19元，營收66.4億元，全球用戶逾2億，高於2011年底的2600萬。

股票 貨幣 比特幣

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