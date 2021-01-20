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科技股跌深反彈 疫苗紓困送利多

記者張大仁╱綜合報導

由於企業陸續公布最新財報，市場傳有進一步紓困政策，加上加快疫苗配發的訊號，股市從上周跌勢中反彈。

道瓊工業平均指數上漲116.26點或0.38%至3萬930.52點。史坦普500指數在能源和通訊類股帶動下上漲30.66點或0.81%收3798.91點。而以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲198.68點或1.53%收1萬3197.18點。

一些主要科技股從上周大跌中急劇反彈。臉書和Alphabet分別上漲3.87%和3.29%，而微軟上漲1.78%。蘋果和亞馬遜也小幅上揚。

高盛股價開高走低，最終因交易員獲利了結而下跌2.31%。該行第4季獲利和營收超出預期，主因其股票交易和投行業務的強勁表現。

美國商銀下跌0.76%，該公司上季獲利超出預期。但是營收略低於預期。

根據美國商銀統計，在財報季第一周，史指有88%的業績創下歷史新高。

總統當選人拜登(Joe Biden)提名的財政部長人選、聯準會(Fed)前主席葉倫(Janet Yellen)在參議院財政委員會出席會議時，呼籲聯邦政府頒布大規模紓困計畫，以幫助經濟。

拜登提名的疾病控制與預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)博士17日表示，她相信美國將有足夠的疫苗劑量來滿足即將上任的政府100天內1億人接種的目標。

美國 指數 拜登

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