看好再創新高 Nike宜低接
Nike股價在創下紀錄新高後稍作喘息。過去一周，該股下跌4%，從12月中旬的高點進一步回跌。
在過去6個月中，由於新冠疫情大流行期間在家運動趨勢的加速配合電子商務戰略的大力推廣，該股上漲45%。
Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)表示，Nike的大行情才剛剛開始。
他指出：「我的確認為這股趨勢還將繼續下去。」「人們已經改變生活習慣，消費行為已經改變，幾乎每個人都在家工作。因此大家都喜歡Nike。因為它們的電子商務模式做得很棒，這使其在相同領域中的許多其他競爭同業中脫穎而出。」
截至11月，Nike旗下同名品牌的數位銷售額增加了84%。該公司的銷售和獲利還超出分析師的預期。
謝伊說，「Nike可望繼續走高。我雖同意它可能會比目前的價位再回落一點，但我的確相信這是逢低承接的機會，目標價訂在150元。」
從19日收盤價升至150元還需將近7%的漲幅，並將突破其紀錄高位147.95元。
Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)表示，Nike的技術面走勢也支持其長期多頭走勢，「該股在相當不錯的波段升幅中已經維持好一段時間。」至於最近的跌勢，他認為：「看來這應該是在這次回跌中買進的股票。」
強生說，「Nike走勢應該還有更多的發展空間。我們的投資組合中擁有這支個股，它是我們持續非常看好的一支個股。」
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