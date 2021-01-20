看好再創新高 Nike宜低接

Nike股價在創下紀錄新高後稍作喘息。過去一周，該股下跌4%，從12月中旬的高點進一步回跌。

在過去6個月中，由於新冠疫情 大流行期間在家運動趨勢的加速配合電子商務戰略的大力推廣，該股上漲45%。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)表示，Nike的大行情才剛剛開始。

他指出：「我的確認為這股趨勢還將繼續下去。」「人們已經改變生活習慣，消費行為已經改變，幾乎每個人都在家工作。因此大家都喜歡Nike。因為它們的電子商務模式做得很棒，這使其在相同領域中的許多其他競爭同業中脫穎而出。」

截至11月，Nike旗下同名品牌的數位銷售額增加了84%。該公司的銷售和獲利還超出分析師的預期。

謝伊說，「Nike可望繼續走高。我雖同意它可能會比目前的價位再回落一點，但我的確相信這是逢低承接的機會，目標價訂在150元。」

從19日收盤價升至150元還需將近7%的漲幅，並將突破其紀錄高位147.95元。

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)表示，Nike的技術面走勢也支持其長期多頭走勢，「該股在相當不錯的波段升幅中已經維持好一段時間。」至於最近的跌勢，他認為：「看來這應該是在這次回跌中買進的股票 。」

強生說，「Nike走勢應該還有更多的發展空間。我們的投資 組合中擁有這支個股，它是我們持續非常看好的一支個股。」