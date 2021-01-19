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新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

財經簡訊

記者張大仁／整理

中製Model Y 特斯拉交車

中國媒體報導，特斯拉已經開始交車中國當地生產的Model Y跨界車，這代表了該電動車製造商在全球最大汽車市場上的另一項里程碑。「新華社」報導，在中國生產的這款跨界車於18日開始交車。目前尚不清楚交車數，或者是交車給員工或零售客戶。特斯拉沒有說明報導內容。

波音737 Max 加拿大放行

加拿大官員說，波音737 Max飛機可以在20日重返加拿大領空，結束在2次空難後遭停飛將近2年的政府審查。加拿大運輸部18日表示，只要該型飛機符合加拿大運輸部在12月指定的條件，它們將被允許飛行，這些條件包括允許機師讓故障預警系統失效，該系統被認為是過去2次空難的關鍵。

川粉最愛 Parler離線1周重生

備受支持川普總統民眾喜好的社交媒體平台Parler重新上線，但活動非常有限。在上周大部分時間關閉後，該網站現在可以登入並顯示Parler CEO馬茲(John Matze)的簡訊，內容為：「哈囉大家好，這東西還能用嗎？」由於美國國會發生死亡暴動，亞馬遜停止支持Parler，依靠亞馬遜雲端服務(AWS)的該網站於1月11日下線。

外州人搬入 田納西最多

2020年新冠疫情大流行推動居家令和失業，導致許多美國人收拾行李搬到其他州。根據U-Haul最新報告，租用單程卡車的人大多前往田納西州、德州、佛州和俄亥俄州等地；加州是遷入人數最少的州，在2020年名單上墊底，其次是伊利諾伊州和新澤西州。U-Haul的年度遷移趨勢報告計算每年進入和離開各州的單向U-Haul車輛數量。

WhatsApp隱私政策 延後更新

WhatsApp延後隱私政策更新，因擔心這可能代表與其母公司臉書全面共享數據，在用戶間引發困惑和反彈。WhatsApp周末貼文指出，「我們從很多人那裡聽到我們最近的更新造成一些困惑。大量錯誤訊息引起人們的關注，我們希望協助所有人理解我們的原則和事實。」

Virgin Orbit用747發射衛星

億萬富翁布蘭森(Richard Branson)創立的火箭公司Virgin Orbit，成功地利用其新穎的空中發射系統將首批衛星送入太空。這家位於加州的公司表示，這架火箭搭載10枚小型衛星，從一架飛越太平洋的波音747大型噴氣式客機機翼上發射，約2小時後成功在地表500公里上方部署完成。

加拿大 特斯拉 中國

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