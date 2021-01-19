去年漲4倍 Zoom今年走勢迷離

Zoom可能再次大漲嗎？這家視訊會議 公司股價 在15日收盤時創下10月以來最佳單周走勢；也在同一天，Bernstein點名其為2021年最佳投資 標的，Zoom大漲三位數的關鍵就在於其手機市場的滲透率。

雖然下跌3個月後距其52周高點低了35%，但Zoom的股價在過去12個月上漲了400%。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)表示，Zoom在行動和網路會議領域的業務今年可能使其股價再創新高，「 Zoom甚至早在在家工作風潮開始前就已處於領先地位，並且隨著不斷創新和擴展並進入網路會議領域，進入電信領域，它仍有很大的成長潛力，而一般大眾至今還沒有真正意識到這一點。」

她指出，「實際上該股從高位大幅回落，將為實現長期成長提供一個很好的切入點。」

另一位交易員則不確定Zoom是否會在今年收復其歷史新高價。該股15日收盤上漲0.34%報每股384.53元。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)指出：「我必須採取反向交易。」

他引用走勢圖指出，該股「已經打破完整的上升趨勢支撐線，動量出現看跌背離，跌破337元將開始向下打另一隻腳。」

強生說：「我認為它不會在2021年成為大贏家。」「市面上視訊會議有很多競爭者。Zoom是很棒，但是在與微軟的Teams或是其他產品相比時，它又有何真正的獨特之處？我建議出脫Zoom，因為它會跌破337元。」

跌至337元代表比Zoom目前水平再下跌約12%。