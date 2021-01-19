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市長無心推文 邁阿密成科技業新寵

記者張大仁／綜合報導

自從邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)在12月初無意間在推特上發起活動讓邁阿密成為最新的創新中心之後，他的行程表和電話就爆滿了。當時不過有個人在推特上建議將矽谷帶到佛州，他簡單的一句「我能提供哪些協助？」引來230萬個回應。

蘇亞雷斯說：「這給了我動力，繼續保持高頻推文能力並持續回應。」他的推特帳戶在12月累計有2700萬個回應，並且很多來自灣區和東海岸。

蘇亞雷斯十多年來一直致力推動邁阿密的科技繁榮，理由是這可能為邁阿密居民帶來高薪工作，同時也使這座城市在未來幾年處於創新和科技業的前列。

通常，科技業者和投資人都待在舊金山或紐約市，因企業總部在此。但是新冠病毒大流行打開了遠距工作的大門，許多人離開各自的城市，以尋求更便宜的租金、更多的辦公空間以及稅收最低之地。

現在，風險投資領導人和矽谷精英如拉博伊斯(Keith Rabois)都跳上推特，將焦點放在他們的新家。拉博伊斯宣布移居至邁阿密，並表示，「大家在這裡生活地很快樂。每天工作結束時，很多人臉上都帶著微笑。在舊金山，這是不可能的。」

投資客科辛斯基(Benjamin Kosinski)上周推文指出，「過去2周我在邁阿密舉行的會議比過去整個10個月要來得多。創始人、CEO、投資客、共同基金的新行動，新的聯繫建立。所有人都來到這裡。」

某些公司甚至對搬到邁阿密的人給予激勵。新創公司Three Sleep出售一種「智慧」床墊，可測量睡眠質量並相應地調節其溫度。它與蘇亞雷斯合作，向2021年初移居邁阿密的科技創始人、投資客和員工提供20％的折扣。

投資 推特 矽谷

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