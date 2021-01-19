雖認為股市接近泡沫 富豪仍進場

投資人看好拜登任內股市會繼續走升。（路透）

如果股市上擁有100萬元身家以上的投資 人認為股票 泡沫已經到來，或者很快即將出現，那麼該如何正確回應？根據E-Trade Financial的一項最新調查，他們會繼續投資股票，而且更加關注股市中被低估的領域。

接受E-Trade調查的百萬富翁中，只有9%的人認為股市距離泡沫還很遙遠。其餘的有錢投資人則有完全不同的看法：有16%的人認為「已完全身處泡沫之中」；有46的受訪者表示「或多或少有點泡沫」；而有29%的人認為股市正在接近泡沫。

然而，這些富有的投資人並沒有逃離股市，也沒有將所有投資轉換現金持有。事實上，在越來越多的泡沫擔憂中，這些投資人表示，他們的風險承受能力在2021年第1季顯著提高，而且大多數人預計股指將在第1季底出現更大漲幅。

即使今年股市開局緩慢，新冠病毒疫苗的推出，以及總統當選人拜登 提出更高額度紓困方案的前景，都讓投資人做出股市歷史上最應做的事情：全部向前看。

E-Trade Financial資本管理部門投資長羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「投資人普遍認定經濟正在改善，並且不少跡象顯示股市上漲的因素都已到位。」

摩根史坦利(Morgan Stanley)所屬E-Trade的這項調查是在1月1日至1月7日對美國904名自主型的活躍投資人進行的網路調查，這些投資人手上管理至少1萬元的網路經紀帳戶。其中身家達100萬可投資資產的富翁約有188人。

在泡沫擔憂加劇的同時，持續看漲的矛盾似乎不如看來那麼明顯。牛市已經克服所面臨的一切風險，股市專家持續認為，上漲阻力最小的看法正在崛起。雖然看漲的觀念可能需要對投資組合進行一些調整，但這些投資人更關注股市中被低估的類股。