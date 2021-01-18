趁利率低貸款買房？ 多想想

房屋修繕業者羅伊（Lowe）1月初公布調查，過半租戶（58%）表示，新冠疫情讓他們想擁有自己的房子，一方面在家裡的時間多了，想有更大居住空間，另方面，房貸利率 也處於歷史低位。

然而，買房對許多人來說是人生大事，波士頓的34歲舒爾茨看到朋友買房，房貸利率只有2.65%，很想馬上跟進，深怕此刻不買就錯過良機，心思衝動過後進一步想，她實在還沒準備好採取行動。

在2020年，舒爾茨展開事業並結婚了，忙得不可開交，雖還沒準備就緒，她時不時查看房地產網站Zillow、了解市況。目前她和先生住波士頓，但計畫最快今年稍晚搬到德州奧斯汀與家人住得近一些。

舒爾茨笑說，查看德州房價 比波士頓房價愉快多了。她很想在利率低時抓緊機會買房，但願意等到市場上有更多選擇再出手；她說，全美房市場目前競爭激烈，房價飆升。

舒爾茨的理想是低於50萬元的三房或兩房住屋，但願意保有彈性以便壓低價格，盡量不讓住房成本超過收入的35%。

這對新婚夫婦希望今年總收入可達20萬元，但舒爾茨說，新業務收入難以預測；他們除了退休儲蓄 ，還存了約六個月緊急生活費、以及約3萬元新創業務費用和購屋頭期款，希望有更多可掌握的收入、多存現金儲蓄，買房時就不必動用應急金或業務儲蓄。

CNBC Make It走訪財務規劃師後總結，不要只因房貸利率低而心動買房，以免日後付出更大代價。

彙總理財專家意見，此時買房應考慮以下四個關鍵要素：

首先，評估自己擁有房屋是否為最佳選擇

理財顧問公司Experience Your Wealth創辦人諾斯魯普（Jake Northrup）建議問自己：1) 擁有房屋對你有哪些租房無法實現的意義？2) 如何讓擁房屋符合核心價值觀？3) 如何看待買房資金的機會成本？4)有哪些目標會因買房而受影響？

費城註冊理財規劃師格雷澤（Ryan Greiser）說，試著一年內存頭期款並不務實。要想清楚有多想買房、以及願意做出多大犧牲，多數人必須仔細考慮該節省多少錢、設置定期自動存款，以便限期實現買房目標。

其次，至少備齊20%頭期款

多數金融專家建議準備相當於房價20%的頭期款，可免於支付私人房貸保險，也可減少房貸利息。

20%只是建議。理財業者Abundo Wealth規劃師西蒙森（Eric Simonson）說，如果真的找到很喜歡又在預算內的房屋，即使存足20%頭期款，也可考慮降低頭期款以便把握現有的低利率。 但要注意，如今房地產市況火熱，房價上漲，所需要的頭期款隨之上升。根據Redfin，截至2020年1月3日，房屋中間成交價比前一年同期上漲13%、達31萬9000元。

提出更高報價、備齊所有必要文件並獲預先房貸批准，購屋更順利。

第三，確保負擔得起擁有房屋的所有費用

買房時應考慮其他費用和後續費用，諸如交易費、屋主保險、地產稅以及房屋維修保養費，林林總總，每年可達房屋買價的1%至2%，加州理財業者Elemental Wealth Advisors創辦人赫倫（Dan Herron）說，買房之後要對房屋大小事負責，任何故障都要修復。

光是交屋費（closing costs）就是一筆錢，包括房屋檢查費、貸款申請等相關費用、甚至兩個月地產稅，平均約為貸款金額的2%至5%，購屋時就要支付。

還要想想，買房之後還剩多少錢？還能為退休儲蓄嗎？ 無論如何，應保留應急儲蓄。

第四，低利還會持續

麻州理財業者Manent Capital創辦人曼恩特（Silvia Manent）說，買房不該匆促，這是長期而龐大的投資，倉促行事日後可能會後悔。

未來兩、三年內，房貸利率將保持低水平，現在不必衝著低利急急買房。全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）估計，2021年，房貸利率平均將達3.1%，房貸銀行家協會（Mortgage Bankers Association）預測，今年房貸利率平均3.3%。

理財專家提醒，放慢腳步，準備好後再買房；長期以來人們都在買房，即使利率17%一樣有人買，保有踏實穩重，才是最後贏家。