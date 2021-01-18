美回收沼氣 變成大生意

美國密蘇里州 雖已難再開採天然氣 ，但卻開始利用另一種豐沛的替代能源。該州正擴大收集豬舍蓄糞池產生的甲烷，並提供給電廠發電，以及家庭暖氣、熱水和烹飪使用。

華爾街日報報導，美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）在密蘇里州的豬舍，多數都已開始出售甲烷，預計夏季以前就會全數提供甲烷到天然氣網，估計足夠密蘇里州約1萬個家庭使用。

史密斯菲爾德再生能源事業主管威斯特彼克說：「我們已花了20年思考如何利用糞肥發電。雖然中間有過一些失敗計畫，但這些計畫告訴我們，這確實是辦得到的。」

隨著企業賣力減少溫室氣體，有效利用有機廢物散發出的甲烷也成了一門大生意。從豬舍、牛廄、垃圾掩埋場、廢水處理廠，以及廚餘和屠宰場的殘渣可產生出能供商業使用的大量「可再生天然氣」。

利用燃燒甲烷發電或發熱所產生的二氧化碳，並不比燃燒頁岩氣產生的廢氣少。然而，甲烷是比二氧化碳還要強勢的溫室氣體，因此，減少排放到大氣中的甲烷，並將其運用在能源系統裡，可被視為減少溫室氣體排放，並可獲得政府的低碳和再生燃料認證。

在美國天然氣的供應來源中，這類從垃圾掩埋場、牧場、汙水處理廠、廚餘所產生的可再生天然氣目前只占不到1%，其餘大多來自頁岩氣。美國的頁岩氣之多，讓許多鑽油商寧願直接把這些他們所謂的「廢氣」燒掉，而非花錢輸出到市場。

生產可再生天然氣的成本通常比頁岩氣高上數倍，若是沒有政府補貼，並且帶來有利於企業改善碳排行動的好處，這項事業根本無法與頁岩氣競爭。

雖然分析師和公用事業企業相信，可再生天然氣在整體天然氣的供給占比可望在2040年前達到10%至30%，但就連要達10%，仍需要政策制定者、資金雄厚的能源業，以及渴望建立環保形象的企業鼎力支持。

油氣管線公司和公用事業是這波沼氣熱潮的關鍵。對多數畜牧業者來說，連接甲烷池和管線的成本太高，但這對能源業者來說，卻是日常業務的一環。不同於電力業者，管線業者不需風力和太陽能，就能招攬到ESG投資人，或排除外界對管線在綠能經濟方面價值的質疑。

RBC資本市場分析師舒茲說：「可再生天然氣是這些業者值得談論的綠能資源，對其好處是，這種資源符合其現有的基礎建設，不需為此做任何改變。」