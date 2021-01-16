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金融股財報 現世雙城記

記者張大仁╱綜合報導

摩根大通(JPMorgan)、花旗集團(Citigroup)和富國銀行(Wells Fargo)都在15日財報季之始公布上季財報。疫苗的推出以及可能的經濟轉機帶來了一些樂觀情緒。

各個專家分析了不同銀行的不同前景。

Vining Sparks銀行諮詢和戰略服務總監莫斯比(Marty Mosby)表示，即使其他金融股的價值更高，但他仍推薦富國銀行和PNC，因其擁有轉機題材。

他指出，「從信貸的角度和生存能力來看，這些銀行的表現優於之前經歷的任何衰退。另一方面是從營收角度來看。手續費收入抵銷了全年不斷減少的淨利收入，並且隨著2021年到來，它仍是主要利空因素。

莫斯比說，「當再度審視這種情況的前景時，讓人回想起摩根大通。在2021年，價值更高的銀行將不再存在。最終應該探詢的是正在轉變的富國銀行以及PNC，並預期它們能夠繼續展開收購，創造行情。」

Veritas Financial Group管理合夥人布蘭奇(Greg Branch)讚揚摩根大通的管理層，但他認為富國銀行和花旗集團仍待努力。

他表示，「這是個雙城記的概念。摩根大通能夠發放72分的股利。它們有足夠的資金去做，這是因為當人們對金融業的期望不高時，管理層採取了非常積極的行動，而且還因為投資多元化，善利來自資本市場、交易和投資銀行的許多潛在收益。」

布蘭奇認為接下來幾個月中雙城記的故事會繼續上演，「投資人將在這塊領域中衡量並尋找足以安然度過危機的安全港，尤其是能做出正確決策的管理層。不確定富國銀行和花旗能否做這到些，它們仍有相當的潛力。」

投資 營收 疫苗

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