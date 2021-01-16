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紓困案+銀行財報 道指止連升4周

記者張大仁╱綜合報導

股市下跌，結束走勢艱難的一周。交易員評估了總統當選人拜登(Joe Biden)的1.9兆元紓困計畫以及美國一些大型銀行的最新財報。

道瓊工業平均指數收盤下跌177.26點或0.57%至3萬814.26點，盤中道指一度下跌逾300點。史坦普500指數下跌27.29點或0.72%至3768.25點。那斯達克綜合指數下跌114.14點或0.87%報1萬2998.50點。

道氏和雪佛龍均下跌超過3.5%，領跌道指。能源股下跌4%，創11月下旬以來單日最大跌幅，對史指構成壓力。

道指和那指本周分別下跌0.9%和1.5%，結束連4周升勢。史指同期也下跌1.5%。

拜登提出的「美國救援計畫」，包括將額外的聯邦失業救助金增加到每周400元，並延長到9月；同時向美國人直接支付1400元；將聯邦對驅離和止贖房屋的暫停執行延長到9月。

該計畫還向州和地方政府提供3500億元的援助，為新冠病毒測試和疫苗接種計畫提供700億元援助，並將聯邦最低工資提高到每小時15元。

投資人也對摩根大通、花旗集團和富國銀行等主要銀行有了新的看法。摩根大通的業績優於預期，但股價下跌1.79%。富國銀行和花旗集團也分別下跌7.8%和6.93%，即使其業績超出分析師預期。

美國 指數 拜登

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