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堅持送禮 假日零售額增8.3%

記者張大仁╱綜合報導

全國零售聯合會(NRF)最新發布的數據顯示，假日較2019年增加8.3%，原因是在疫情期間消費者仍堅持送禮傳統。

NRF主席兼CEO謝伊(Matthew Shay)說：「面對病毒的不斷傳播，政府對零售商的限制以及政治和經濟上的不確定性，消費者選擇購買禮物來提振家人和朋友的精神，在這充滿挑戰的一年中讓人感覺一如往常。」

這個增幅超出預期，並且是平均年增幅的2倍以上。NRF在11月預測，2020年假日銷售額將年增3.6%至5.2%，達到7553億元至7667億元。

NRF表示，過去5年假日銷售平均增加3.5%，2019年增加4%。銷售金額不包括汽車經銷、加油站和飯店。

疫情改變了傳統的假日購物模式。許多零售商提早在10月開始促銷，並在感恩節期間關閉店面。它們在網購投放更多努力，推出非接觸式選項如路邊取貨，以減少購物者擠在店中。

即便如此，仍有一些因素不受零售商掌控，例如經濟不確定性和失業以及與家人和朋友減少聚會。

NRF首席經濟學者克萊因茲(Jack Kleinhenz)表示，假期銷售的急劇增加「反映出經濟已經走到極端，的確非常驚人」。

他說，最終，消費者的心態和儲蓄帳戶激發了消費意願。銷售數字表明，在艱難的一年裡，更多人希望假期會比之前更好，在取消出遊並且節制地支出後，有更多錢可以用來儲蓄。

假日銷售也反映出疫情趨勢，例如在家做飯、運動以及各項DIY項目。 NRF數據顯示，網購和其他非店面銷售額增加最快，年增近24%。

疫情 零售商 儲蓄

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