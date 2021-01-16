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銀行財報季開跑 小摩、花旗釋出準備金 富國營收差

記者張大仁╱綜合報導
財報季起跑，率先公布的銀行業表現各自不同。（路透）
財報季起跑，率先公布的銀行業表現各自不同。（路透）

摩根大通(JPMorgan Chase)上季財報超越分析師獲利的預期，並釋出先前的貸款損失預留款。

該行每股獲利3.79元，超過接受Refinitiv調查的分析師平均預期的2.62元。即使沒有釋出信貸準備金72分，還是超出預期。營收為301.6億元，超過287億元的估計。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)列舉了2020年底發生的兩大事件：有效新冠病毒疫苗和另一輪政府紓困措施，是該行減少準備金的原因。該行表示，已由其現金儲備中釋出29億元用於本季的預期貸款違約，在沖銷大約10億元之後，增加19億元。

花旗集團(Citigroup)第4季業績超出分析師預期。該行與競爭對手摩根大通一樣釋出貸款損失準備金。

花旗集團獲利下降7%至46.3億元，合每股2.08元，高於接受Refinitiv調查的分析師平均預期的每股1.34元。營收下降10%至165億元，低於預期的167億元。

該行釋出15億元的信貸損失準備金，超出分析師的預期。該行第3季準備金為4.36億元，去年同期為2.53億元。不過同期信貸成本較去年同期減少超過20億元。

去年，銀行業撥出數百億元作為貸款損失準備金，原因是與新冠疫情相關的停業迫使大大小小客戶拖欠貸款。現在，看來情況已經改變，讓業者開始釋出其中部分儲備，從而提高獲利和今年回購股票的能力。

富國銀行(Wells Fargo)的第4季業績喜憂參半，讓該行股價下跌4.7%。

該行獲利涵蓋7.81億元的重組費用、出售學貸財富組合而產生的7.57億元準備金，以及由於「補救客戶遭受衝擊影響」而產生的3.21億元損失。

富國銀行的消費性銀行和貸款部門營收同比下降5%，從90.8億元降至86.1億元。商業銀行業務收入為23.88億元，較去年同期的29億元減少18%。

公司和投行業務營收從33.29億元降至31.1億元，同比下降7%。其中包括股市交易收入下滑25%。固定收益交易收入與去年同期基本持平。

貸款 分析師 營收

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