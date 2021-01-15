分析師：迪士尼、Netflix可兼得

誰在串流媒體競爭中名列前矛？由尼爾森(Nielsen)的「2020年排行榜」(Tops of 2020)可看出Netflix 在原創和外購電視影集中居於領先，但另一個新進的競爭者正在串流媒體電影領域大放異采：迪士尼 。

尼爾森表示，去年10部最受歡迎的電影中有7部是在2019年11月推出的Disney+上觀看的。而總體收視率也出現輕微變化，Netflix僅占串流媒體播放時間的28%，低於2019年的31%，而Disney+已占6%。

Joule Financial創始人兼投資 長塔特羅(Quint Tatro)表示，鑑於兩者的「價格點不是很高」，因此「兩者都有操作空間」。

他指出，「從投資角度來看，這是個估值問題。但我目前不想碰Netflix。」

Netflix 14日下跌1.36%，本益比達到近86倍，而債務升至其股票的1.5倍，塔特羅說，「它不是個讓人感興趣的交易。」

但是，迪士尼截至13日的預期本益比達到40倍，塔特羅說，「這也是必須要考量的因素。」「所以我認為兩者都有操作空間。長期來看，迪士尼值得低接，因為它擁有的不止串流媒體，不過需要耐心等待。下次出現修正時就可低接。」

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)認為，兩者都有最佳策略，對串流媒體進行投資不一定要「二選一」。

話雖如此，戈登就走勢圖分析指出，迪士尼股票在過去一年中仍展現出了顯著的成長動能，「誰能在疫情最低點知道全美將被關閉，迪士尼在獲利比率上將超過Netflix時作出投資決策？」

迪士尼股價自3月觸底以來已上漲超過104%，而Netflix上漲近70%。

戈登說：「你大可反駁說：『迪士尼跌得更多』，但如果看看這2支股票的走勢，目前都距區間高點約20%。」「所以這不是二選一，因為它們代表兩種不同的娛樂模式。」（記者張大仁）