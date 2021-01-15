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鮑爾：維持低利率 短期不升息

記者張大仁／綜合報導

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)重申在可預見的未來維持低利率的承諾，即使他希望經濟強勁復甦。

他14日在普林斯頓大學進行的問答時間中說：「如果到了升息的時候，我們肯定會這麼做。不過短期內不會這麼做。」

在廣泛的討論議題中，鮑爾談到Fed如何應對新冠病毒(Covid-19)大流行帶來的挑戰，以及對未來的期望。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在12月發布的最新政策聲明中表示，它將維持寬鬆態度，直到實現就業和通膨目標方面「取得進一步實質進展」為止。

關於就業措施，鮑爾強調Fed採取新的通膨方針，也就是即使失業率降至向來被視為未來物價壓力的警告訊號水平以下，Fed也不會提高利率。

他說：「除非通膨開始顯現或其他不平衡狀況可能威脅到目前的經濟狀況，否則這不是會是升息的理由。」

其中所謂的不平衡之一就是通貨膨脹。最近幾天，部分Fed官員警告，通貨膨脹率可能比預期的上升更快，並可能迫使FOMC提前取消某些之前推出的調適政策。

Fed的指標短期借貸利率接近零，並且每月繼續買進至少1200億元的債券。核心通貨膨脹率約為1.4%，遠低於Fed 2%的目標。

鮑爾說：「如果通貨膨脹以不受歡迎的方式上升，我們擁有相應的工具，並將使用它們。」「沒有人應該對此表示懷疑。」

他指出，即使經濟面臨嚴峻挑戰，距離勞動市場復元還有很長的路要走，但仍有理由感到樂觀。

他說：「在2020年2月時經濟況十分良好，我們認為回到當時狀況的時間會比預期來得早。」

勞工部報告首申失業金人數自8月來首度回升。而商務部統計顯示，12月非農就業人數為4月來首度下降。

鮑爾 通貨膨脹 就業

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