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苦等紓困案公布 科技股帶頭跌

記者張大仁／綜合報導

交易員等待拜登公布大型經濟紓困方案，科技股下跌，帶動股指小跌。

史坦普500指數下跌14.3點或0.38%收3795.54點。道瓊工業平均指數下跌68.95點或0.22%收3萬991.52點，盤中一度上漲150多點。那斯達克下跌16.31點或0.12%收1萬3112.64點，盤中曾創下歷史新高。

臉書下跌2.38%。亞馬遜、Netflix、微軟和蘋果都跌逾1%，Alphabet下跌0.93%。

總統當選人拜登將於14日晚間公布一項紓困計畫，其中包括提高最近的600元直接補助、擴大失業保險範圍以及對州和地方政府的支援。據CNN報導，紓困措施金額可能高達2兆元；但紐約時報報導，金額可能是1.9兆元。

13日晚間公布的早期試驗數據顯示，嬌生的新冠病毒疫苗安全，並產生了有效的免疫反應。嬌生股價上漲1.73%。

然而，投資人也面對遜於預期的失業數據。上周首次申請失業保險金人數躍升至96.5萬，高於接受「道瓊」(Dow Jones)調查的經濟學者估計的80萬。

由於民主黨在眾議院和參議院獲得多數席次，財政紓困措施可望增加額度，因此今年以來利率一直在上漲。近期通膨預期也在上升。但是，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，在可預見的未來，貨幣政策仍將保持寬鬆。

紓困 拜登 保險

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