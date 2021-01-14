汽油漲價 12月物價升0.4%

因汽油價格上漲8.4%，美國12月消費者物價指數(CPI)穩步上漲0.4%，占CPI漲幅的60%以上；12月CPI年增1.4%，高於上月的1.2%。全年CPI上漲1.4%，為2015年來最小漲幅，較上年的2.3%明顯下滑。不含能源和食品的核心CPI微升0.1%，年增1.6%；全年增1.6%。

Fed：低薪者失業率恐逾20%

聯準會(Fed)理事布列納德(Lael Brainard)說，美國最低薪工人的失業率超過20%，凸顯出政策援助對經濟的重要性。在全國失業率由疫情高峰的14.7%降至6.7%時，收入最低的四分之一勞工失業率可能超過20%。其中黑人 失業率為9.9%，西語裔失業率為9.3%，而白人失業率為6%。

Affirm掛牌 Shopify獲利20億

成立於2012年的Affirm正式在那斯達克交易所掛牌交易，成為2021年第一支知名科技IPO。7月與其建立合作關係的Shopify藉其8%的持股比率，在Affirm股價IPO暴漲近倍之際帳面價值增至20億元。Affirm的IPO價格定在49元，高於其估計的41-44元區間；開盤以90元跳空開出，盤中最高上漲103%，收漲98.45%報97.24元。

Dropbox裁員11% 影響315人

Dropbox在13日發布的文件中表示，正將其全球員工數減少約11%，股價聞訊下跌4.5%。此舉將影響315人，他們將在工作日結束時得到通知。Dropbox雖在2020年承諾當年底前保持工作穩定，但今年必須作出改變。裁員將有助於其專注於今年的重點目標，包括發展核心Dropbox經驗、投資新產品並優化營運。

VMWare CEO 接任英特爾CEO

英特爾CEO史旺(Bob Swan)將於2月15日卸任，由VMWare CEO蓋辛格(Pat Gelsinger)接任。史旺在擔任臨時CEO 7個月後於2019年1月被真除。任職期間英特爾遭受競爭對手重擊。去年夏天，英特爾宣布延後新一代晶片上市；蘋果 在秋天宣布將在Mac電腦中使用自家專有晶片，打破與英特爾長達15年的供應合作夥伴關係。

3種族平等項目 蘋果捐款

蘋果宣布其1億元計畫的最新一系列重大捐款，該計畫在協助消除系統性障礙並促進有色人種種族平等。該公司將第一輪捐款分為三個項目，其中包括向歷史悠久的黑人學院和大學教育中心Propel捐款2500萬元， 它還將啟動蘋果開發者學院，以支持底特律的學生學習編碼，並為黑人和有色人種創始人提供風險投資資金。