分析師：能源股不宜長期持有

去年表現最糟糕的類股到了今年反而表現最好。能源股是目前表現最好的產業，由於美國原油庫存下降，自1月1日以來上漲近15%。該類股在2020年下跌超過37%。

Strategy Wealth Partners總裁兼CEO 泰普(Mark Tepper)表示，即使能源的長期前景仍然黯淡，但該產業並非沒有機會，「這是個非常棘手的領域。」「它不再是買入並持有的類股，而是需要更多的交易。無論用多長的時間來判定，3年、5年或10年，能源類股的表現都比不上史坦普500指數的兩位數年化回報率。」

他說，隨著潔淨能源的採用加速，這種情形應該會持續下去；但在此同時，似乎有一項潛在的價值型交易正在成型，「目前正是機會：油價 得到支持。但不幸的是，這是因為供應減少而非需求增加。油價現在同比下降約3%，而能源類股則是同比下跌約30%。因此，肯定有趕上的空間。」

泰普指出，「我最看好的個股是Diamondback。」「它是二疊紀盆地開發商中最具代表性的個股，股價同比下降約30%。它是低成本的生產商，是少數在油價回落至30-40元時可以真正賺錢的公司之一。而且在發放股利方面相當大方。」

隨著需求下降以及新冠疫情 支撐庫存，Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)預計油價將長期疲軟，「根據估計，需求可能會收復約三分之二，這是好消息；但在疫情開始之前，油市就已有過度供應的問題。而且在疫情期間，庫存又增加了。」

桑契斯說：「要想真正看到支撐油價的力量，將需要大約一年的時間來消耗掉目前庫存的過剩供應。」

她明確表示，即使需求可能會回升，但這可能不足以抵消多年的產業轉型，「在真正出現短缺情形前，還有很多石油有待消耗，因此，油價可能會有所走軟。」