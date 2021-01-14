我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

分析師：能源股不宜長期持有

記者張大仁／綜合報導

去年表現最糟糕的類股到了今年反而表現最好。能源股是目前表現最好的產業，由於美國原油庫存下降，自1月1日以來上漲近15%。該類股在2020年下跌超過37%。

Strategy Wealth Partners總裁兼CEO泰普(Mark Tepper)表示，即使能源的長期前景仍然黯淡，但該產業並非沒有機會，「這是個非常棘手的領域。」「它不再是買入並持有的類股，而是需要更多的交易。無論用多長的時間來判定，3年、5年或10年，能源類股的表現都比不上史坦普500指數的兩位數年化回報率。」

他說，隨著潔淨能源的採用加速，這種情形應該會持續下去；但在此同時，似乎有一項潛在的價值型交易正在成型，「目前正是機會：油價得到支持。但不幸的是，這是因為供應減少而非需求增加。油價現在同比下降約3%，而能源類股則是同比下跌約30%。因此，肯定有趕上的空間。」

泰普指出，「我最看好的個股是Diamondback。」「它是二疊紀盆地開發商中最具代表性的個股，股價同比下降約30%。它是低成本的生產商，是少數在油價回落至30-40元時可以真正賺錢的公司之一。而且在發放股利方面相當大方。」

隨著需求下降以及新冠疫情支撐庫存，Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)預計油價將長期疲軟，「根據估計，需求可能會收復約三分之二，這是好消息；但在疫情開始之前，油市就已有過度供應的問題。而且在疫情期間，庫存又增加了。」

桑契斯說：「要想真正看到支撐油價的力量，將需要大約一年的時間來消耗掉目前庫存的過剩供應。」

她明確表示，即使需求可能會回升，但這可能不足以抵消多年的產業轉型，「在真正出現短缺情形前，還有很多石油有待消耗，因此，油價可能會有所走軟。」

油價 疫情 CEO

上一則

財經簡訊

下一則

科技股撐那、史指 彈劾疫情壓道指

延伸閱讀

大仁說財經 | 股利正紅，狗股將在20251年大行其道

大仁說財經 | 股利正紅，狗股將在20251年大行其道
MLB／桑契斯傳去費城 與吉拉迪再合作

MLB／桑契斯傳去費城 與吉拉迪再合作
美財報季開跑 今年財測聚焦

美財報季開跑 今年財測聚焦
財報再弱也不怕 投資人唯一看好更多上兆美元刺激措施

財報再弱也不怕 投資人唯一看好更多上兆美元刺激措施

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
道瓊工業平均指數升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。美聯社

喬州選舉確定 道指收創新高

2021-01-06 16:56
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休