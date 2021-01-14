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目標百貨報喜 假期銷售增17%

記者張大仁／綜合報導

目標百貨(Target)表示，11月和12月的同店銷售額增加了17.2%，原因是客戶大幅採購適合的睡衣和薑餅屋，以在新冠疫情期間在家中度過舒適的假期。

網路銷售同時保持強勁成長，購物者也光顧了實體店面，並且購物支出都比去年假期來得多。該公司表示，實體店面及其網購交易合計同比增加4.3%，平均帳單金額同比增加12.3%。

Stifel分析師亞斯查昌(Mark Astrachan)表示，目標百貨強勁的假日銷售業績超出市場預期，但市場反應冷淡，因為投資人已經調高對該公司業績的期望。

與第3季相比，目標百貨的銷售成長速度有所放緩，凸顯出未來幾季面臨的挑戰。隨著越來越多美國人接種疫苗，該公司將必須自我證明它可以守住新冠疫情期間增加的市占率，即使消費者在前往小型店面或重返購物中心購物時感到更自在。

亞斯查昌在研究報告中表示，預計該零售商將能夠維持其電商收益，因為路邊取貨等當日服務可以節省客戶時間。

疫情也可能永久改變假日購物季節的節奏。目標百貨的店面將於2021年感恩節關閉。

由於公衛危機，該零售商選擇在去年感恩節期間保持關閉。為了分散銷售和人群，提前在感恩節之前幾周就開始折促銷。以前感恩節一直是尋找禮物和股價上升起點，但之後網路交易會更多。

目標百貨表示，與去年同期相比，11月和12月的可比數位銷售額成長逾1倍，而可比店面的銷售額增加4.2%。

該零售商一直是遭受重創的零售業中少見的亮點之一。它的銷售出現驚人成長，市占率增加60億元，因為許多其他零售商因臨時關閉商店而受到重創，甚至申請破產。

目標百貨 零售商 疫情

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