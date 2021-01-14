科技股撐那、史指 彈劾疫情壓道指

在科技股領漲下，史坦普500指數和那斯達克綜合指數小升，交易員密切關注利率 、華府的政治不確定性和仍在肆虐的疫情。

史指上漲8.65點或0.23%收3809.84點，以科技股為主的那指上漲56.52點或0.43%。道瓊工業平均指數收盤下跌8.22點或0.03%收3萬1060.47點。

英特爾上漲6.97%，因CEO史旺(Bob Swan)傳將於2月15日卸任。其他科技相關個股也受到提振，Netflix和亞馬遜分別上漲2.74%和1.44%。蘋果上漲1.62%。

美國 國債殖利率從3月來高點回落。指標10年期國債殖利率下跌超過5個基點至1.092%。30年期債券殖利率也跌至1.823%。

即使殖利率下降，但10年期利率仍比2020年收盤價0.92%高出15個基點。

民主黨掌控的眾議院批准一項決議，敦促副總統潘斯(Mike Pence)和內閣在川普 上周煽動國會大廈暴動後將川普趕出白宮，但遭潘斯拒絕。

眾議院13日將投票二次彈劾川普。川普則呼籲所有美國人共同緩解政治緊張局勢。

國內外的新冠病例案件也繼續增加。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據計算的7日均值，美國每天至少有24萬7600例新增病例和至少3340例與病毒有關的死亡人數。