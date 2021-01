7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

千金難買早知道,特斯拉股票 在過去一年如乘直升機般飆漲。

美國一名製片人布蘭登.史密斯(Brandon Smith),因在2017年6月時,砸下1萬美元 買進特斯拉股票後,陸續共投資約9萬美元,截至2020年12月19日,特斯拉股價飆漲730%,32歲的史密斯正式晉升「百萬富翁」。他得意地稱自己是「Teslanaire」,這個新單字,便成為美股近期的新名詞。

然而,僅是百萬富翁似乎還不夠過癮。現年39歲、曾任職於Google,現為亞馬遜工程師的狄伯特(Jason DeBolt),8日在推特上公開宣布退休,稱自己因持1萬4850股特斯拉股票獲利,現擁3.42億,秀出1張近1200萬美元的證券戶擷圖以茲證明所言屬實。他表示,在可預見的未來,都不會賣出任何一股。PO文一出,引起網友羡慕又驚嘆的留言,除了恭喜,也有網友詢問未來退休計畫:「打算如何度過未來的空閒時間?」

僅比特斯拉創新人馬斯克小10歲的狄伯特,不像多數投資人建議的那樣「雞蛋別放同一個籃子裡」,他從7年前開始便以7.5美元買進特斯拉股票,且把所有身家都壓在特斯拉股票上。狄伯特至今已持有共1萬4850股特斯拉的股票,平均買進價為一股58美元。回首2013年狄伯特首次投資特斯拉時,每股僅7.5美元,他首次投資就買入2500股,光是這批原持股現價就逾200萬美元。

目前特斯拉股價為849.44美元,延續2020年大漲743%的走多氣勢。狄伯特投資特斯拉的7年內,也曾一日跌盪高達130萬美元,依然無所畏懼。有分析師認為他因為單身,更能迎接股票市場內經常上沖下洗的「心臟考驗」。有人曾問狄伯特,難道不擔心股價會泡沫化嗎?他則回答,若特斯拉不再進行股票分割,到了2030年,「可預見股價將站上每股2萬至3萬美元的高檔。」

針對公司的信心,狄伯特則樂觀認為,特斯拉是未來50年都不會再見到的公司,況且它還在起步階段。言下之意,似乎認為特斯拉整體企業的產值尚未到顛峰期,仍樂觀預期會有更令人驚艷的表現。

Today I’m retiring from the corporate world at age 39.



Not selling any shares for the foreseeable future. $TSLA pic.twitter.com/wCDZJlPdoX