亞馬遜數位廣告業務 今年成長居冠

根據Cowen最新發布的廣告買家調查，在2021年和2022年，亞馬遜 將成為數位廣告業務成長的領頭羊。

隨著電視、搜索和其他數位平台的支出更多以及買家看好其平台的強勁投資回報，亞馬遜的廣告業務將繼續成長。至少買家認為，亞馬遜的廣告業務似乎也較少受到正在熱烈討論中的隱私 議題以及蘋果公司即將在iPhone上更動的廣告追踪設定調整等因素影響。

Cowen的調查是根據12月來自52位美國資深廣告買家的反饋，這些買家代表了150億元的美國廣告支出。它詢問了買家對亞馬遜、谷歌 、臉書、Snap、推特、Pinterest和TikTok的看法。

受訪者預計亞馬遜數位廣告的支出比率將從2020年的7%增加到2022年的11%。雖同期也會在YouTube和TikTok增加約1%的比率，但其他平台廣告支出可能持平或出現下滑。

Cowen分析師估計亞馬遜的廣告收入在2021年將增至261億元，2026年將增至852億元。他們寫道，相信亞馬遜的廣告業務占全球中國以外數位廣告的比率將從2020年的8%增加至2026年的13%。亞馬遜財報中涵蓋廣告的「其他」類別營收，2019年為141億元。

分析師指出，在詢問買家在谷歌或臉書之外，哪個廣告平台可能成為或正在成為其主要數位廣告支出時，選擇亞馬遜的比率由一般平均的35%升至加權後的43%。「與此同時，在可見的未來第二受歡迎的選擇是谷歌和臉書，占比平均為27%。」

受訪者還說，亞馬遜最不受蘋果即將發布的廣告隱私設定變化影響。Cowen分析師寫道：「在iOS隱私設定即將改變以及有關隱私和追踪的討論背景下，亞馬遜受到該變化的影響最小，其次是YouTube和谷歌搜索。」「亞馬遜的定位似乎優於同業，這得益於亞馬遜網站內部的高轉化率，減少對其他網站和App的依賴。」