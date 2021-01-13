利率觸疫來新高 科技股拖累股指

交易員評估了利率 走升、可能的紓困措施和政壇混亂後，股指大多持平。

道瓊工業平均指數 上漲60點或0.19%收3萬1069.69點。那斯達克綜合指數上漲36點或0.28%收1萬3072.43點。史坦普500指數微升1.58點或0.04%至3801.19點。大型科技股左右了全日走勢。

高盛(Goldman Sachs)上漲2.78%，領漲道指。摩根大通(JPMorgan Chase)和美國商銀分別上漲1.57%和1.81%。嘉信理財(Charles Schwab)上漲1.58%，創下歷史新高。

指標10年期國債殖利率短暫觸及1.187%，為3月來最高水平，收報1.13%。30年期債券 殖利率攀升至1.88%，同樣是去年3月來新高。

但是，走高的利率可能會讓疫情期間領漲股市的科技公司透過發行額外的債券來維持業務成長，從而提高其營運成本。

臉書下跌2.24%，Alphabet下跌1.07%。微軟和蘋果分別下跌1.18%和0.14%。

史指遠期本益比為22.7，接近2000年來的最高水平。

幾家社交媒體在其平台上暫停或禁止川普的貼文，對其股價造成壓力。 推特下跌了2.37%，本周下跌8.6%。臉書本周則下跌6.2%。