潛在指標顯示 未來升勢可期

股票 一直在努力突破上周創下的新高紀錄，但Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)認為，某股更新的推動力道遲早會出現，因多項技術指標顯示出股市的潛在實力。

他指出，「對未來抱持多頭看法已在某種程度上成為股市的普遍共識，而且是根據正確的原因。這些指標絕對是呈正向的。」

例如，沃德指出，在紐約 證券交易所(NYSE)上市的公司股價達到52周高點的數量就是一個訊號，它代表未來還會有更多個股上漲。

上週周指標升至337。沃德說，「這是2016年12月以來的最高數字。當有更多個股達到這個指標時，股市的表現通常會更好，這也就是目前正在發生的事情。」「這是牛市周期的一部分，在該周期中，這項指標從去年的動盪打底過程轉變為非常穩定的上升趨勢，與2017年走勢非常相似。」

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)表示，今年的基本面利多也支持技術面的牛市。

他指出，「疫苗分發工作將會得到解決，新冠病毒病例數將出現改善。在此之外，還有一個現在致力於紓困 案的政府和一個致力維持低利率的聯準會(Fed)。我認為這兩件事會讓我們相信2021年和2022年的預期獲利可能過低。」

根據FactSet的估計，史坦普500指數的企業獲利預計將在2021年增加23%，2022年將再增加17%。

賓格說，在整個2021年中，場外仍然可能有大量現金等待入市，「縱使股票價格昂貴，但由於估值因素，股市通常不會出現修正。只要接下來各項新聞面因素變得更好和更正面，我認為2021年的股市就會繼續上揚。」